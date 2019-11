Hamburg. Die Elektro-Sammeltaxis des Anbieters Ioki können von Montag an auch für den Hamburger Stadtteil Billbrook per App gebucht werden. Wie angekündigt, weitet die Bahn-Tochter ihr Angebot in den Osten der Hansestadt aus. Bislang werden nur die beiden westlichen Stadtteile Lurup und Osdorf versorgt.

„Der Service ergänzt täglich rund um die Uhr den bestehenden Nahverkehr“, heißt es von Seiten des Unternehmens. Am Montag wollen Ioki-Chef Michael Barillère-Scholz, VHH-Geschäftsführer Toral Müller und Staatsrat Andreas Rieckhof das Angebot in Billbrook vorstellen. Der Ioki-Fahrdienst war von den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) mitentwickelt worden. Ziel der Projektpartner sei es, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken und durch den Einsatz von Elektro-Fahrzeugen die Luftverschmutzung zu reduzieren. Die Stadtteile wurden wegen ihrer schlechteren Nahverkehrsanbindung ausgewählt.

Ioki: Öffentliches Verkehrsmittel ohne festen Fahrplan

Billbrook besteht zum Großteil aus einem Gewerbegebiet. "Besonders Berufspendler können deshalb mit dem Angebot des ioki Shuttle-Service die erste und letzte Meile zum bestehenden ÖPNV überbrücken, die vorhandenen Buslinien werden ergänzt.", so das Unternehmen.

Das Ioki Hamburg Shuttle ist ein öffentliches Verkehrsmittel ohne festen Fahrplan oder Linien, das vollständig in den HVV integriert ist. Die VHH bringt das Angebot zusammen mit ioki auf die Straße. Fahrgäste mit ähnlichen Routen werden mit Hilfe eines Algorithmus automatisch zu Fahrgemeinschaften gebündelt und gemeinsam befördert. Im Bediengebiet wurden in Abständen von nicht mehr als 200 Metern zusätzliche Haltepunkte eingerichtet. "So wird die Fläche optimal abgedeckt und das bestehende Bus- und Bahnangebot sinnvoll ergänzt", heißt es von Seiten des VHH