Hamburg. Die Deutsche Bahn muss bis auf weiteres alle Regionalzüge zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Bergedorf streichen. Grund ist ein Defekt am Gleis in Rothenburgsort, wie ein Bahnsprecher dem Abendblatt am Donnerstagmorgen sagte. Für die Reparatur müsse ein Ersatzteil extra neu angefertigt werden. Wie lange dies dauere, sei noch nicht abzusehen.

Reisende von oder nach Büchen werden gebeten, auf die S-Bahn zwischen Bergedorf und Hauptbahnhof umzusteigen. Diese ist von den Problemen nicht betroffen.

