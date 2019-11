Hamburg. Eine Störung beeinträchtigt seit Mittwochmorgen bundesweit die Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn. Wie ein Unternehmenssprecher dem Abendblatt bestätigte, sind diverse Geräte an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland ausgefallen, auch Hamburg soll von dem Problem betroffen sein.

Bei Twitter posteten Bahnkunden – oder besser: solche, die es gern wären, aber wegen der Störung gerade nicht werden konnten – Fotos von Displays der Automaten, auf denen zu lesen war: „Automat ist vorübergehen außer Betrieb.“ Andere Automaten hängen offenbar im Boot-Modus fest.

Zu den Ursachen gibt es noch keine Informationen. "Die Kollegen suchen jetzt fieberhaft nach der Quelle der Störung", so der Sprecher. Die Bahn empfiehlt bis auf weiteres,Fahrkarten im Internet oder in den Reisezentren in den Bahnhöfen zu erwerben.