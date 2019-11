Hamburg. Er gilt als aufsteigender Stern am deutschen Rap-Himmel und löst derzeit einen Hype nach dem nächsten aus: Der Rapper Apache 207 aus Ludwigshafen veröffentlichte im Oktober 2019 sein ausschließlich digital erhältliches Debütalbum "Platte" (Platz vier der deutschen Albumcharts), schaffte es bereits mit mehreren Songs an die Spitze der Deutschen Charts und hat jetzt weitere Neuigkeiten für seine Fans: Im Jahr 2020 wird der Rapper auf Tournee gehen und dabei auch ein Konzert in Hamburg geben.

Am 28. April 2020 tritt Apache 207 im Uebel und Gefährlich in Hamburg auf. Viele Fans werden jedoch enttäuscht sein: Tickets für das Konzert sind nicht mehr erhältlich. Innerhalb weniger Minuten waren fast alle Konzerte des zwei Meter großen Musikers mit wallender Mähne über Eventim ausverkauft.

Weitere Konzerttermine von Apache 207 auf seiner Live-Tour 2020: