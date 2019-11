Hamburg. Agathe Lasch hat Deutschland immer geliebt, sich als Deutsche gefühlt. Selbst dann noch, als man ihr in diesem Land alles untersagte, alles nahm, sie schließlich verfolgte und letztendlich ermordete. Wie hätte sie es auch nicht lieben sollen, wenn doch das, was ihre Mentalität sehr stark prägte, ihre Passion war: die deutsche Sprache.

Agathe Lasch war die erste Frau auf einer Professur in Hamburg und die erste Germanistikprofessorin Deutschlands. Ein großes wissenschaftliches Erbe hat sie hinterlassen, das Ingrid Schröder behutsam weiterführt. „Ich bin ihre Nachfolgerin auf der Hamburger Stelle, insofern habe ich eine ganz direkte Beziehung zu Agathe Lasch“, sagt sie.

1917 kehrt Agathe Lasch aus den USA nach Hamburg zurück

Agathe Lasch, 1879 als Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren, macht eine Ausbildung zur Lehrerin. Dann holt sie ihr Abitur nach und studiert Germanistik. 1909 promoviert sie und geht in die USA, hier lehrt und arbeitet sie, umgeben von fremder Sprache, an ihrer mittelniederdeutschen Grammatik, ebenjener, die heute als das germanistische Standardwerk gilt und an der Ingrid Schröder weiterarbeitet.

Obwohl die Amerikaner ihr immer herzlich begegnen, kehrt sie im Jahr 1917 zurück – und nun soll ihre Hamburger Zeit beginnen: Sie wird Wissenschaftliche Hilfsarbeiterin am Deutschen Seminar und übernimmt als solche die Leitung der „Sammelstelle für das Hamburgische Wörterbuch“. Ziel ihrer Arbeit ist es, wie Christine M. Kaiser in ihrer Biografie über Agathe Lasch schreibt, ein „möglichst vollständiges wissenschaftliches Wörterbuch der Hamburger niederdeutschen Sprache“ zu erarbeiten.

Das Cover des Buches „Hamburger Frauen – Historische Lebensbilder aus der Stadt an der Elbe“ der Autorin Eva-Maria Bast.

Foto: Hamburger Abendblatt

1923 wird sie zur ersten Professorin ernannt

Agathe schaltet Zeitungsannoncen, in denen sie die Hamburger bittet, Beiträge einzusenden, außerdem, schreibt Kaiser, habe sie „Frauen bei ihren hauswirtschaftlichen Tätigkeiten“ beobachtet. Ingrid Schröder sagt: „Ich bin bis heute sehr beeindruckt davon, wie sehr sie aus den Quellen geschöpft hat.“

Als die Hamburger Universität 1919 gegründet wird, habilitiert sie sich, womit sie zu den ersten sechs Frauen zählt, die in Deutschland die Venia Legendi (die Erlaubnis, an Hochschulen zu lehren) erhalten. Vier Jahre später wird sie zur ersten Professorin ernannt.

1934 wird die Professorin suspendiert

Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen, soll sie entlassen werden. „Zwar haben einige ihrer Schüler versucht zu intervenieren, aber das brachte nur ein Jahr Aufschub“, sagt Ingrid Schröder. 1934 wird Lasch suspendiert, es wird immer einsamer um die Wissenschaftlerin. 1937 zieht sie zu ihrer Schwester nach Berlin. Dort widmet sie sich weiter ihren Forschungen, erhält jedoch ein Publikationsverbot. Selbst die eigenen Bücher nimmt man ihr, ihre Bi­bliothek, die 4000 Bände umfasst, wird im Juli 1943 beschlagnahmt.

Christine M. Kaiser erklärt in ihrem Buch, dass Agathe bei jedem Schellen an der Tür gefürchtet habe, „jetzt werden wir geholt“. Mitte August 1942 kommen die Nazis tatsächlich. Lasch wird mit ihren Schwestern nach Riga deportiert. Direkt nach ihrer Ankunft am 18. August 1942 wird sie in den umliegenden Wäldern ermordet. Indem Ingrid Schröder diese Arbeit fortführt, bewahrt sie ihr Andenken.