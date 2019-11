Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher wird die SPD in den Bürgerschaftswahlkampf führen. Die Delegierten des Landesparteitages wählten den 53 Jahre alten Arzt am Sonnabendvormittag mit 99,09 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Wahl am 23. Februar 2020.

SPD: Tschentscher übertrifft Scholz-Ergebnis

Damit übertraf Tschentscher sogar seinen Vorgänger Olaf Scholz, der 2010 mit 97,5 Prozent und 2014 mit 97,4 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt worden war.

Die Sozialdemokraten sind im Bürgerhaus Wilhelmsburg schon in Wahlkampflaune. Nach seiner 45-minütigen Nominierungsrede feierten die 328 Delegierten Tschentscher fünf Minuten lang stehend.

Immer wieder verfielen die Sozialdemokraten in rhythmisches Klatschen und hielten Pappschilder mit dem Wahlkampfslogan „Die ganze Stadt im Blick“ hoch.

Begeisterte Zustimmung für Peter Tschentscher

Mehrfach skandierten die Delegierten „Peter, Peter“ und „Bürgermeister, Bürgermeister“. So viel begeisterte Zustimmung hat Tschentscher noch nie auf einem Parteitag erfahren.

In seiner Rede zog Tschentscher, wenig überraschend, eine ausgesprochen positive Bilanz der neunjährigen Regierungszeit der SPD im Rathaus. „Wir haben viel erreicht, aber wir haben noch mehr vor. Wir haben bewiesen, dass wir diese Stadt gut regieren und voranbringen können, weil wir bei allem, was wir tun, die ganze Stadt im Blick haben“, sagte Tschentscher.

Die Grünen erwähnte Tschentscher nur indirekt

Der Bürgermeister hob vor allem das Wohnungsbauprogramm, den kostenfreien Kita-Besuch, den Schulausbau und die Neueinstellungen von Lehrern sowie die Anstrengungen in den Bereichen öffentlicher Personennahverkehr und Klimaschutz hervor.

Den Koalitionspartner von den Grünen, Hauptgegner bei der Wahl, erwähnte Tschentscher nur indirekt. „Allein auf Radwegen kommt eine Stadt nicht ins 21. Jahrhundert“, sagte Tschentscher zum Beispiel mit Blick auf den vor allem von den Grünen forcierten Radwegeausbau.

Bis zum Abend wollen die Sozialdemokraten im Bürgerhaus Wilhelmsburg 60 Kandidaten für die Landesliste zur Bürgerschaftswahl nominieren.