Hamburg. Viele Kleinkinder und Jugendliche in Hamburg sind nicht ausreichend geimpft – zu diesem Schluss kommt zumindest die Barmer nach einer Auswertung von Daten zu ihren Hamburger Versicherten, die bis 2017 durchgängig bei der Krankenkasse versichert waren. So galt 2017 etwa für die 919 Kinder im Alter von sechs Jahren, die bei der Barmer versichert waren: Für keine der 13 von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen Impfungen etwa gegen Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung wurde eine Impfquote von 90 Prozent oder besser erreicht.

Damit liegen zumindest die Werte der Barmer-Versicherten deutlich unterhalb der Impfquoten, die das Robert-Koch-Institut (RKI) 2017 bei den Schuleingangsuntersuchungen von 18.199 Kindern in Hamburg ermittelt hatte, wohlgemerkt nur anhand von Impfausweisen. Laut RKI waren damals 93,1 Prozent der Hamburger Kinder im einschulungsfähigen Alter gegen Tetanus geimpft, die Barmer kommt für ihre Versicherten auf 86,8 Prozent.

Dem RKI zufolge waren 86,2 Prozent dieser Kinder gegen Hepatitis B geimpft, die Barmer kommt auf 76,9 Prozent. Gegen Masern, Mumps und Röteln waren laut RKI 93,3 Prozent dieser Kinder geimpft, die Barmer ermittelte für ihre Versicherten einen Wert von 89,9 Prozent.

Herdenimmunität erst bei Impfquote von 95 Prozent

Erst bei einer Impfquote von 95 Prozent wird eine sogenannte Herdenimmunität erreicht, das heißt, die Impfquote ist so hoch, dass auch die Kinder geschützt sind, die sich nicht impfen lassen können. „Um bestimmte Infektionskrankheiten auszurotten, muss noch viel getan werden“, sagte Frank Liedtke, Geschäftsführer der Barmer in Hamburg bei der Präsentation der Studie am Dienstag. „Da immer noch Skepsis und mögliche Ängste vor Impfungen vorhanden sind, brauchen wir zielgruppenspezifische Impfkampagnen, um diese abzubauen.“

Nach Ansicht der Barmer zeigt ihre Studie ein realistisches Bild der Impfquote. Das RKI berücksichtige nicht den Impfstatus von Kindern, die keinen Impfpass vorlegen. „Das führt zu höheren, unrealistischen Impfquoten, denn nicht geimpfte Kinder haben natürlich auch keinen Impfpass“, teilt die Krankenkasse mit.

Mehr als 3000 Zweijährige mit unvollständigem Masernschutz

Die Barmer hat einige ihrer Daten für Hamburg hochgerechnet, also angenommen, dass die Impfquoten bei Hamburger Kindern und Jugendlichen, die bei anderen Kassen versichert sind, auf einem ähnlichen Niveau liegen. Beispiel Masern: Von 1327 Barmer-Versicherten im Alter von zwei Jahren waren 215 (16,2 Prozent) in den ersten beiden Lebensjahren nicht oder unvollständig gegen Masern geimpft

. Hochgerechnet auf die insgesamt 19.374 Zweijährigen in Hamburg im Jahr 2017 könnte das bedeuten, dass in diesem Jahr 3138 Zweijährige in der Hansestadt keinen vollständigen Masernschutz hatten.

Von den bei der Barmer versicherten Kindern in diesem Alter hatten 45 überhaupt keine der 13 empfohlenen Impfungen bekommen. Hochgerechnet hieße das: In ganz Hamburg könnten 660 Zweijährige im Jahr 2017 überhaupt nicht gegen 13 Infektionskrankheiten geimpft worden sein.

Die Barmer hat die Daten ihrer Versicherten bundesweit verglichen. Für Hamburg zeigt sich dabei, dass der Impfstatus der sechsjährigen Kinder bei den meisten der 13 von der STIKO empfohlenen Impfungen etwa im Bundesdurchschnitt liegt, mit zwei Ausnahmen. Die Masern-Impfquote liegt mit 89,9 Prozent in Hamburg über dem Bundesdurchschnitt von 89,9 Prozent.

Deutlich schlechter schneiden die bei der Barmer versicherten Mädchen bezüglich der Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV) ab, die schlimmstenfalls Gebärmutterhalskrebs auslösen können. In Hamburg hatten nur 44,4 Prozent der 12-jährigen Mädchen im Jahr 2017 einen vollständigen HPV-Schutz – der Bundesdurchschnitt liegt bei 53,1 Prozent, wie die Barmer mitteilt.