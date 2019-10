Hamburg. Traurige Nachricht für Steakfans. Das Restaurant Rach & Ritchy schließt. Auf der Homepage des Lokals in Bahrenfeld steht es in wenigen Worten: "Nach 10 Jahren steht bei Rach & Ritchy eine Neuorientierung an: Das Grillhaus schließt zum Ende des Jahres".

Mit von Partie war bei dem Grillhaus Christian Rach, der zuvor an mehreren Orten in Hamburg unter anderem das Tafelhaus betrieben hatte. Der gebürtige Saarländer ist als TV-Koch bekannt geworden und wurde regelmäßig mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

2009 war das Restaurant in dem auffälligen Häuschen am Holstenkamp neu an den Start gegangen, mit einem extrem heißen Spezialgrill aus den USA, der den Steaks eine besondere Kruste verleihen soll. Partner von Rach war seit Beginn Richard Mayer, der zuletzt als Chefkoch agierte. Rach dagegen hat sich bereits vor einiger Zeit aus dem Grillhaus zurückgezogen.

Rach & Ritchy fehlte das Personal

Maike Urban, Partnerin von Mayer und Schwester von Rachs Gattin, sorgt als Gastgeberin mit ihrem Team im Lokal für den Service. Hier scheint auch das Problem für die Zukunft des Grillhauses zu liegen. Zwar bewerteten die Gäste ihren Aufenthalt in dem Lokal überwiegend positiv, es gab viele Stammgäste, die als besondere Auszeichnung sogar ihr eigenes Steakmesser mit Monogramm bekamen.

Doch schon bisher hatten die Betreiber Teile des Restaurants mit ursprünglich 65 Plätzen stillgelegt, weil nach ihren Angaben geeignetes Personal fehlte. Immer mehr Arbeit lastete auf dem Kern-Team, gute Bewerber aber waren auf dem offenbar leer gefegten Personalmarkt in der Gastronomie nicht zu bekommen, heißt es vom Management bei Rach & Ritchy.

Wie geht es weiter? Es gebe bereits Interessenten für das gut eingeführte Hamburger Haus, heißt es aus der Branche. Auch die Übernahme allerdings steht und fällt offenbar mit der Personalfrage.

Rach häufig in den Medien zu sehen

Während sich Rachs ehemaliger Partner Mayer damit erstmal aus dem Geschäft zurückzieht, macht Rach mit immer neuen Aktivitäten von sich reden. Zuletzt hatte er für das Bratpulver Paudar geworben, ein Produkt, das aus der Start-up-Show "Höhle der Löwen" bekannt geworden war und das auch der Hamburger Unternehmer Ralf Dümmel fördert.

Seit Mai 2019 ist Rach zudem neues Jurymitglied in der Neuauflage der Vox-Kochshow Grill den Henssler.