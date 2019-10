Hamburg. Die Hansestadt bekommt einen Wald, mit dem sich Prominente für den Umweltschutz einsetzen. Jeder Künstler, der in der Barclaycard Arena auftritt, soll einen Baum im sogenannten Fame Forest pflanzen – versehen mit einem Holzschild, auf dem der Name des Künstlers steht. Gemeinsam mit Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) werden die Musiker Smudo und Sasha am 30. Oktober die ersten Bäume für den Fame Forest im Stadtteil Schnelsen pflanzen. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung des ökologisch-sozialen Projekts werden die prominenten Wahlhamburger damit beginnen, einen Grundstock von etwa 40 Bäumen einzupflanzen, wie der Senat mitteilte.

Als Namensgeber unterstützt Barclaycard dieses Vorhaben genau wie der städtische Versorger Hamburg Wasser; es gibt tatkräftige Hilfe beim Pflanzen von Bäumen. Das ökologisch-soziale Projekt „Fame Forest“ basiert auf einer Idee der gemeinnützigen GmbH ,Das Geld hängt an den Bäumen‘ und der Anschutz Entertainment Group (AEG), die in Hamburg die Barclaycard Arena betreibt.

Jeder Baum wird ein Holzschild mit dem Namen des Paten und jeder Künstler ein Zertifikat mit den genauen Koordinaten des Baumes erhalten. Außerdem sollen Nisthilfen für Insekten, Wildblumenwiesen und Bienenstöcke angelegt werden, die zusammen ökologisch perfekt funktionierende Kreisläufe bilden. Einzelheiten zum Projekt erläutern Umweltsenator Kerstan zusammen mit den Kooperationspartnern sowie den Künstlern beim Spatenstich Ende Oktober.