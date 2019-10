Hamburg. Allem Gerede um die Abiturientenschwemme zum Trotz: In Hamburg ist die Zahl der jungen Leute, die die allgemeine Hochschulreife erlangten, leicht zurückgegangen. Im Schuljahr 2018/19 haben 9015 Schülerinnen und Schüler in der Hansestadt das Abitur bestanden, das sind 203 weniger als im Vorjahr (9218), wie die Schulbehörde am Sonntag mitteilte.

Damit hätten insgesamt 57,3 Prozent des ursprünglichen Jahrgangs den höchsten Schulabschluss erreicht (Vorjahr 58,1 Prozent). Die meisten machten das Abi an den Gymnasien (5198, Vorjahr 5666), weniger an den Stadtteilschulen (2622, Vorjahr 2972). Die Durchschnittsnote ist mit 2,42 seit Jahren stabil (Vorjahr 2,41). Sie lag in diesem Jahr an Gymnasien bei 2,34, an den Stadtteilschulen bei 2,57.

Englisch bei Hamburger Abiturienten belíebtestes Prüfungsfach

Bei den beliebtesten Prüfungsfächern gibt es einen neuen Spitzenreiter: Englisch hat das Fach Deutsch bei den schriftlichen Prüfungen zum ersten Mal überholt. Die besten Noten in den Kernfächern erzielten Hamburgs Abiturienten in Englisch, schwächer sind die Leistungen in Mathematik. Nach erheblicher Kritik an zu schweren (zentral gestellten) Prüfungsaufgaben mussten die Benotungen in diesem Fach heraufgesetzt werden.

Es wird ohnehin unpopulärer: Mathematik rutschte bei der Zahl der Prüfungen auf den vierten Platz. Die Durchschnittsnote lag beim umstrittenen schriftlichen Mathe-Abitur in diesem Jahr bei 3,55, im mündlichen bei 2,93.

Abiturbedingungen durch Zentralabitur schwieriger geworden

„Die Abiturauswertung zeigt, dass das Abitur keineswegs immer leichter wird“, sagte Bildungssenator Ties Rabe (SPD). Anders als in vielen anderen Bundesländern seien der Anteil der Abiturienten eines Jahrgangs und die Durchschnittsnoten in den Abiturzeugnissen in Hamburg seit Jahren konstant. Dabei seien die Abiturbedingungen durch das Zentralabitur und Prüfungsaufgaben aus anderen Bundesländern keineswegs leichter geworden.

„Die Abiturnoten zeigen, wo Hamburg im Bundesvergleich steht: Hamburgs Abiturienten zeigen die besten Leistungen in Englisch, befriedigende Leistungen in Deutsch und schwächere Leistungen in Mathematik“, so Rabe.

140 Abiturienten schlossen in Hamburg mit 1,0 ab

464 Schüler fielen in diesem Jahr bei den Prüfungen durch (4,1 Prozent, Quote wie im Vorjahr). Gut ein Viertel (25,3 Prozent) aller Abiturienten, insgesamt 2238 Schülerinnen und Schüler, haben in ihrem Abiturzeugnis eine 1 vor dem Komma (Durchschnittsnote 1,0 bis 1,9). 140 Abiturientinnen und Abiturienten schafften sogar die Traumnote 1,0 (2018: 153; 2017: 146).

In den Kernfächern erzielten die Schüler in den Abiturprüfungen die besten Leistungen in Englisch (Notendurchschnitt schriftlich 2,74; mündlich 2,27), gefolgt von Deutsch (schriftlich 3,07; mündlich 2,67) und Mathematik (schriftlich 3,55; mündlich 2,93). Die besten durchschnittlichen Noten im Schuljahr 2018/19 wurden in den Fremdsprachen erzielt. Bei den schriftlichen Prüfungen in den Sprachen Farsi (1,1), Chinesisch (1,1) und Russisch (1,6), bei den mündlichen Prüfungen in Französisch (1,4) und Spanisch (1,7).

Ebenfalls sehr gut abgeschnitten haben die Abiturienten im mündlichen Prüfungsfach Musik mit der Durchschnittsnote 1,4. Die schwächsten Durchschnittsnoten wurden in den schriftlichen Prüfungsfächern BWL (3,7), Mathematik mit Computer-Algebra-System CAS (3,8) und Ingenieurswissenschaften (3,6) erzielt, in den mündlichen Prüfungen in den Fächern Mathematik (2,9), Chemie (3,1) und Pädagogik (2,8).

Bildungssenator: Leistungen in Mathe sollen im nächsten Jahr besser werden

„Im nächsten Jahr sollen die Leistungen in Mathematik besser werden“, sagte Bildungssenator Rabe. Es brauche allerdings etwas Zeit, bis die bereits eingeleiteten Verbesserungsmaßnahmen wirkten. Nach dem Fiasko um zu schwere Matheaufgaben beim Abitur 2019 bekräftigte Rabe erneut, dass es zu Änderungen kommen werde: „Ich habe ausgewählte Mathematik-Lehrkräfte aller Schulformen gebeten, die Prüfungsaufgaben diesmal sorgfältig selbst auszuprobieren. Dazu sollen die Fachlehrerinnen und -lehrer die Mathematik-Prüfungsaufgaben nachrechnen, mit der Stoppuhr im Blick. Erst nach diesem Test werden die Aufgaben zum Abitur zugelassen.“

Die meisten Schüler bevorzugen im Abitur nach wie vor das Format der mündlichen Präsentationsprüfung (71,5 Prozent) gegenüber der klassischen mündlichen Prüfung (28,5 Prozent). Allerdings geht der Trend in Richtung klassischer mündlicher Prüfung: Seit 2016 ist der Anteil der Präsentationsprüfungen Jahr für Jahr um insgesamt mehr als zehn Prozent gefallen (2016: 82,1 Prozent; 2019: 71,5 Prozent).

Besonders gute Abiturprüfungen in den Kernfächern erzielten die Schülerinnen und Schüler an den Schulen Helene Lange Gymnasium in Harvestehude (Durchschnittsnote der drei Kernfächer: 2,34), Gymnasium Eppendorf (2,47), Hansa Gymnasium in Bergedorf (2,49), Gymnasium Hochrad in Othmarschen (2,54), Gymnasium Rissen (2,56) sowie an der Max-Brauer-Schule in Bahrenfeld (2,55).