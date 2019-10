Hamburg. Das triste Oktober-Wetter wird Hamburg auch den Rest der Woche über begleiten: Nach den heftigen Regenfällen in der Nacht zum Mittwoch, durch die zahlreiche Straßen in Hamburg überflutet wurden, folgen nun weitere nasse Tage. "Wenig Sonne, viele Wolken, immer wieder Schauer am Sonnabend" – so fasst Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net die Wochenendaussichten zusammen.

Jedoch muss nicht erneut mit Starkregen wie Dienstagnacht gerechnet werden. "An einigen Stellen in Hamburg, wie in Neuwiedenthal, wurden 30 Liter pro Quadratmeter gemessen – die Regenmenge, die es sonst in einem halben Monat gibt, kam Dienstagnacht innerhalb von drei Stunden runter", sagt der Wetterexperte.

Wetter in Hamburg: Immer wieder Regen am Sonnabend

Tröstlich ist es so gesehen, dass am Freitag – zum Start ins letzte Herbstferien-Wochenende – nur mit ein paar Schauern zu rechnen ist. Und auch die Sonne lässt sich immerhin für rund zwei Stunden blicken. Am Sonnabend bleibt der Himmel hingegen wolkenverhangen. Dominik Jung: "13 Grad, immer wieder Schauer, fünf bis zehn Liter pro Quadratmeter." Mehr sei nicht drin. Am Sonntag könnte es laut Wetterexperten bei 15 Grad trocken bleiben.

Neben dem unbeständigen Wetter ist zudem Stau in Sicht. Der ADAC Hansa erwartet zum Wochenende im Norden volle Autobahnen, da in Hamburg und Schleswig-Holstein die Herbstferien zu Ende gehen. Der ADAC Hansa rechnet auf den Autobahn-Sorgenkindern A1 und A7 mit erhöhtem Stauaufkommen.

Überflutete Straßen nach Starkregen in Hamburg

Wegen des Starkregens war die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch seit 3 Uhr nachts knapp 40-mal ausgerückt, meist um durch Laub verstopfte Abflüsse auf den Straßen freizuräumen, wie ein Sprecher am Mittwochmorgen sagte. Teilweise habe das Wasser 20 Zentimeter auf den Straßen gestanden. Größere Schäden habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben.

Die Einsatzkräfte waren im gesamten Stadtgebiet unterwegs, vor allem aber im Westen Hamburgs. In Bahrenfeld überflutete zudem ein Keller. Auch am Mittwochmorgen befanden sich noch Wasserlachen auf einigen Straßen.

Aquaplaning auf der Autobahn 7

Die Verkehrsleitzentrale warnte vor Aquaplaning auf der Autobahn 7 zwischen Bahrenfeld und Volkspark. Autofahrer sollten deshalb mit erhöhter Vorsicht unterwegs sein. Laut dem NDR soll die A253 in der Nacht für eine Stunde zwischen Hohe Straße und Wilstorf gesperrt worden sein.