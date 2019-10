Hamburg. Was ist das wieder für ein Gefälle beim Wetter zwischen Hamburg und dem Rest Deutschlands! Im Süden und Osten sorgt „Lisbeth“ für 21 bis 27 Grad und Sonnenschein. Im Norden fegt mal wieder ein kleiner Sturm mit Tief „Sébastien“ über die Nordsee, die Ostsee und alles Land dazwischen. Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für das Wetter in Hamburg sieht für den Montag und die kommende Woche alles andere als tröstlich aus.

Im Gegenteil: Für die Gegenden im Umland von Pinneberg bis in die nördlicheren Regionen und hoch nach Sylt gab es am Sonntag sogar eine amtliche Sturmwarnung. Bis zu 80 Kilometer pro Stunde sollte der Wind schnell sein (9 Beaufort). Erst aus Süden und dann aus Westen sollte es in der Nacht zu Montag wehen.

Unwetterzentrale bei Twitter

Bis in die #Nacht hinein kann es in NRW, ganz im Norden von Rheinland-Pfalz sowie in Teilen Niedersachsens zu #Gewittern kommen. Zudem wird bis morgen früh vor schweren Sturmböen in Lagen ab 900 Metern im #Harz gewarnt.

Mehr Information sind auf https://t.co/UgzBMANODR zu finden. pic.twitter.com/ymHVAtm0Yd — Unwetterzentrale (@uwz_de) October 13, 2019

Stürmische Böen und vereinzelt sogar Sturmböen waren an der Nordsee vorhergesagt. Gewitter sind weiterhin möglich, was vor allem an dem Gemisch von warmer Luft und großen Luftdruckunterschieden liegt.

Dabei war es am Sonntag auf Sylt 14 Grad kühl, während Hamburg unter 21 Grad schwitzte. Der Regen soll auch in der Nacht zu Montag in Schauern fallen. Der Montag soll mit aufgelockerter Bewölkung starten, später ist wieder Regen wahrscheinlich. Die Temperaturen schwanken von 15 Grad in Nordfriesland bis 18 Grad in Hamburg. Der Wind flaut ab. Am Dienstag könnte sich in Hamburg die Sonne goldherbstlich zeigen, die Temperaturen klettern dann voraussichtlich wieder auf 22, 23 Grad. Mittwoch und Donnerstag wird es in diesem Schaukelwetter wieder kühler und regnerischer.