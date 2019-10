Heftige Regenfälle haben in der Nacht zum Mittwoch zahlreiche Straßen in Hamburg überflutet. Seit 3 Uhr nachts rückte die Feuerwehr zu 29 wetterbedingten Einsätzen aus, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte. Die Beamten waren im gesamten Stadtgebiet unterwegs, vor allem aber im Westen Hamburgs. In Bahrenfeld überflutete zudem ein Keller. Noch immer befinden sich Wasserlachen auf einigen Straßen.

Die Verkehrsleitzentrale warnt vor Aquaplaning auf der Autobahn 7 zwischen Bahrenfeld und Volkspark. Autofahrer sollten deshalb mit erhöhter Vorsicht unterwegs sein. Laut dem NDR soll die A253 in der Nacht für eine Stunde zwischen Hohe Straße und Wilstorf gesperrt worden sein.