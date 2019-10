Hamburg. Die Berufstätigen in Hamburg schlafen deutlich schlechter als die meisten anderen Deutschen. Wie aus dem neuen Gesundheitsreport 2019 der Barmer Krankenkasse hervorgeht, der dem Hamburger Abendblatt vorliegt, leiden an Alster und Elbe 51.000 Arbeitnehmer (rund vier Prozent) an ärztlich attestierten Ein- und Durchschlafstörungen. Eine zusätzliche repräsentative Barmer-Umfrage hat ergeben, dass die Dunkelziffer noch höher liege.

Jeder dritte Hamburger (35 Prozent) zwischen 15 und 74 Jahren sagte, dass er nicht lange genug schlafe. „Anhaltender Schlafmangel macht krank oder verlangsamt das Gesundwerden“, sagte der Hamburg-Chef der Barmer, Frank Liedtke. Er sprach von bislang „drastisch unterschätzten Folgen“.

Hamburger sind fitter, leiden aber unter Burn-out

Die Ursachen für die Schlafstörungen sind vielschichtig. Zum einen ist da der allgemeine Großstadtstress, der Lärm, das Tempo, die subjektiv wahrgenommene Enge der Metropole. Zum anderen leiden besonders viele Hamburger unter starker beruflicher Belastung, wie auch frühere Ergebnisse von Gesundheitsstudien zeigen. Zwar sind die Hamburger zum Teil fitter als der als der durchschnittliche Rest in Deutschland.

Frank Liedtke, Landesgeschäftsführer der Barmer in Hamburg

Foto: Barmer

Allerdings liegen sie bei der Zahl der Behandlungen wegen psychischer Erkrankungen vorne, vor allem bei Burn-out und Depressionen, beides Großstadt-Phänomene. Da verwundert es nicht, dass auch der Schlaf nachhaltig gestört ist.

Schlafmangel kann tödliche Folgen haben

Doch das hat zum Teil dramatische Folgen. So haben in der Barmer-Umfrage viele Berufskraftfahrer zugegeben, dass sie schon Sekundenschlaf hatten. Lkw-Fahrer, die aufgrund von Belastung oder Erkrankung einschlafen, sind ein tödliches Risiko für den Straßenverkehr. Die Barmer sieht einen „besorgniserregenden Trend“, weil der Anteil der Arbeitnehmer mit Schlafstörungen in den vergangenen elf Jahren um 75 Prozent gestiegen ist.

Schichtarbeiter seien im Besonderen betroffen. „Das mit Abstand größte Risiko, an Schlafstörungen zu erkranken, haben Bus- und Straßenbahnfahrer“, so die Barmer.

Männer erziehen häufiger die Kinder – und schlafen schlechter

Mehr Frauen als Männer schlafen schlecht. Doch beim angeblich starken Geschlecht wird es überproportional schlimmer: plus 120 Prozent in elf Jahren, bei den Frauen „nur“ plus 50 Prozent. Für die zunehmenden Schlafstörungen vor allem bei Männern ist auch eine grundsätzlich positive Entwicklung verantwortlich. So hat der Anteil der Väter an der Kindererziehung in den vergangenen Jahren deutlich zugelegt. Dem Elterngeld und flexiblen Regelungen am Arbeitsplatz sei Dank.

Doch nun spüren verstärkt messbar auch die Männer am eigenen unruhigen Schlaf, was es bedeutet, sich um kleine Kinder zu kümmern.

Abends nicht abschalten können, morgens unausgeschlafen sein – das ist der Teufelskreislauf, dem Berufstätige in Deutschland vermehrt ausgesetzt sind. Wie Barmer-Chef Dr. Christoph Straub im aktuellen Gesundheitsreport schreibt, litten eine Million Berufstätige an Einschlaf- und Durchschlafstörungen.

Arbeitsunfähig: Was Schlafmangel auslösen kann

Diese Beschwerden führen zur Anfälligkeit gegenüber Infekten, zu Herz-Kreislauf-Problemen und weiteren Folgen für die Gesundheit, sodass die Arbeitnehmer nicht nur häufiger krank fehlen, sondern oft sogar früher in Rente müssen. Patienten mit Schlafstörungen waren 56 Tage im Jahr arbeitsunfähig, 36 Tage mehr als der Durchschnitt.

Das ist umso erschreckender, als in Hamburg im Vergleich zum Rest Deutschlands die wenigsten Fälle von Arbeitsunfähigkeit gemeldet werden. Heißt: Grundsätzlich sind Hamburgs Berufstätige von der Papierform her fitter als alle anderen. Die Abweichung zum Durchschnitt sind minus zehn Prozent. In Sachsen-Anhalt und Thüringen sind es zum Beispiel plus 21 Prozent mehr Arbeitsunfähigkeitsfälle als der deutsche Mittelwert. Nur bei den Schlaflosen ist Hamburg in der traurigen Spitze.

Dagegen müsse man etwas tun, findet die Barmer. Hamburg-Landesgeschäftsführer Liedtke forderte Unternehmen mit Schichtarbeitern auf, mehr betriebliches Gesundheitsmanagement zu betreiben. Außerdem müssten Ärzte für Erkrankungen rund um schlechten Schlaf sensibilisiert werden.