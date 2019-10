Hamburg. Am Montagabend soll die Demonstration gegen den türkischen Angriff auf Kurdengebiete in Nordsyrien mit 5000 Teilnehmern deutlich größer ausfallen als bisher, so ein Sprecher der Hamburger Polizei gegenüber dem Abendblatt. Als Vorsichtsmaßnahme sind vor dem Rathaus bereits zwei Wasserwerfer platziert worden.

Die Demonstranten wollen sich um 18 Uhr auf dem Hachmannplatz vorm Hamburger Hauptbahnhof versammeln und nach einer Kundgebung gegen 18.30 Uhr in Richtung Mönckebergstraße ziehen. Von dort aus geht es am Rathaus und dem Bahnhof Dammtor vorbei in Richtung Mittelweg.

Demonstration für Freiheit Kurdistans

Am Sonnabend hatten Demonstranten bereits für die Freiheit Kurdistans und Frieden für die Bevölkerung im syrischen Gebiet Rojava protestiert. Der Protestzug führte über die Feldstraße durch die Innenstadt bis zum Gerhart-Hauptmann-Platz am Hauptbahnhof. Die Stimmung blieb bis auf zwei Vorfälle weitestgehend friedlich.