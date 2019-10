Hamburg. Im Streit über Tarifverhandlungen ruft die Flugbegleitergewerkschaft UFO zu einem ersten Streik bei der Lufthansa am Sonntag in Frankfurt und München auf. Die Beschäftigten sollten am kommenden Sonntag, dem 20. Oktober, zwischen 6 und 11 Uhr die Arbeit niederlegen, kündigte der stellvertretende UFO-Vorsitzende Daniel Flohr am Montag an. Weitere Streikaufrufe seien gegen alle fünf Airlines des Lufthansa-Konzerns jederzeit möglich.

In der kommenden Woche wolle die Gewerkschaft mit ihren Tarifkommissionen über Urabstimmungen zu unbefristeten Streiks beraten. Die Lufthansa könne die Arbeitskampfmaßnahmen noch abwenden, wenn sie an den Verhandlungstisch zurückkehre.

Lufthansa-Streik noch in den Hamburger Herbstferien?

Die Fluglinie hält trotz der Streikansage für den Sonntag an ihrer Planung fest. „Unser Ziel ist es, am 20. Oktober unser volles Flugprogramm aufrecht zu erhalten“, sagte ein Lufthansa-Sprecher dem Abendblatt. Sollte dieses Vorhaben gelingen, wird es vor allem späte Heimkehrer aus den Herbstferien freuen – schließlich beginnt einen Tag später am Montag, dem 21. Oktober, in der Hansestadt, Schleswig-Holstein und Niedersachsen wieder die Schule.

Betroffen könnten von dem Streik der Lufthansa von Hamburg aus die Verbindungen zu den beiden Drehkreuzen Frankfurt und München sein. In die bayerische Landesmetropole gibt es am Sonntag laut Lufthansa-Homepage elf Abflüge, davon sollen fünf Flieger zwischen 6 und 11 Uhr hinausgehen. Vom Franz-Josef-Strauß-Flughafen in Richtung Fuhlsbüttel sollen 20 Maschinen starten, vier davon in den Vormittagsstunden, zu denen UFO streiken will.

Von Hamburg nach Frankfurt sind elf Abflüge geplant, die ersten fünf sollen bis 11 Uhr starten. Aus der Mainmetropole sind acht Abflüge gen Helmut-Schmidt-Flughafen vorgesehen, die vierte Maschine des Tages soll um 11 Uhr abheben.

Darum streiten Lufthansa und UFO

Auch wenn die Lufthansa bemüht ist, den Flugplan einzuhalten, könnte es durch Arbeitsniederlegungen zumindest zu Verspätungen kommen, erwarten Brancheninsider.

Lufthansa und UFO streiten schon länger vor Gericht darüber, ob der jetzige Vorstand rechtlich zum Abschluss von Tarifverträgen befugt ist. Die Lufthansa argumentiert, der Vorstand sei nicht satzungsgemäß ins Amt gekommen und akzeptiert deshalb auch die Kündigung von Tarifverträgen nicht. UFO fordert eine Lohnerhöhung von 1,8 Prozent.

Flohr erklärte weiter, wenn die Lufthansa nun auch die Streiks für illegal halte, müsse sie das vor Gericht beweisen. Der Lufthansa-Sprecher sagte dem Abendblatt: „Wir behalten uns rechtliche Schritte vor.“ Ob der Konzern den Arbeitskampf am Sonntag noch rechtlich verhindern will oder nachträglich auf Schadenersatz klagt, ließ er offen.