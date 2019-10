Hamburg. Mit einem bundesweit neuen Versorgungskonzept will die Initiative Ülenkinder Eltern von schwer kranken Kindern unterstützen. In einem speziellen Haus sollen Familien von Kindern mit einer schweren chronischen oder lebensverkürzenden Krankheit von Fachkräften intensiv geschult werden. Ob im Umgang mit Beatmungsgeräten oder anderen medizinischen Maßnahmen – Eltern sollen in die Lage versetzt werden, ihre Kinder, neben dem Pflegedienst, „selbstständig zu Hause zu versorgen und vor allem in Notfallsituationen sicher reagieren zu können“, sagt Kirsten Mainzer. Sie gründete gemeinsam mit Eva Maria Ciolek 2017 die Ülenkinder.

Die gelernten Kinderkrankenschwestern hatten oft erlebt, wie sehr Familien mit der intensiven Pflege nach der Entlassung aus dem Krankenhaus überfordert waren und entwickelten das Konzept. Nun ist eine Immobilie gefunden und ein Vertrag mit einer ersten Krankenkasse, der AOK Rheinland/Hamburg, abgeschlossen. Die Zweite Bürgermeisterin der Hansestadt, Katharina Fegebank, hat die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen. Ab Mai sollen in einem Gebäude des Israelitischen Krankenhauses Hamburg die ersten Familien aufgenommen werden.