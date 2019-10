Hamburg. Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz hat einen Rückruf von Wurstwaren der Firma Wilke in Hamburg eingeleitet und rät Verbraucherinnen und Verbrauchern vom Verzehr dieser Produkte ab. In der Wurst des nordhessischen Herstellers waren Listerien-Keime gefunden worden. Zwei Menschen in Südhessen sind bereits an den lebensgefährlichen Bakterien gestorben, auch in den Niederlanden soll es Todesfälle im Zusammenhang mit dem Verzehr von Wilke-Wurst gegeben haben. Zudem wurden mehrere Krankheitsfälle bekannt.

Die Waren wurden bundesweit vertrieben, unter anderem wurden auch sieben Hamburger Großhändler mit Erzeugnissen der Firma Wilke beliefert. Laut Behörde haben die Verbraucherschutzämter der betroffenen Bezirke Altona und Mitte mittlerweile einen möglichen Weiterverkauf in den Einzelhandel gestoppt. Aus vorbeugendem Gesundheits- und Verbraucherschutz wird die Ware aus dem Verkehr genommen.

Wilke-Wurst: Gefährlich besonders für Senioren und Schwangere

Die gefährlichen Bakterien können Durchfall und Fieber auslösen. Eine Erkrankung äußert sich meist innerhalb von 14 Tagen nach der Infektion. Insbesondere bei Schwangeren, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann die Krankheit lebensbedrohlich werden.

Die Behörde rät Personen, welche die genannten Symptome entwickeln, einen Arzt aufzusuchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinzuweisen. Schwangere, die Wurstwaren der Firma Wilke gegessen haben, sollten sich auch ohne Symptome in ärztliche Behandlung geben, rät die Gesundheitsbehörde.

Die Firma Wilke ist von der zuständigen Behörde vorläufig geschlossen worden. Das Unternehmen hat mittlerweile Insolvenz beantragt.