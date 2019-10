Hamburg. Vor dem amerikanischen Generalkonsulat am Alsterufer wurden am Freitagmorgen Kleidungsstücke gefunden. Der gesamte Bereich wurde daraufhin von der Polizei abgesperrt. Mit sogenannten Mantrailhunden wurde das Ufer von der Kennedybrücke bis zum Cliff am Fährdamm nach einer möglicherweise vermissten Person abgesucht.

Auch Polizeitaucher wurden alarmiert, die in der Alster nach einem menschlichen Körper suchen.