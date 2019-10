Hamburg. Es war ein spektakulärer Prozess, bei dem der Ex-Monguls-Rocker Arasch R. im Juni vom Landgericht Hamburg zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Das Gericht befand ihn für schuldig, aus dem Gefängnis heraus einen Mordanschlag auf den Hells-Angels-Anführer Dariusch F. in Auftrag gegeben zu haben. Auch R.s Freundin Lisa S. wurde bei dem Prozess verurteilt – sie soll den Mercedes gefahren haben, aus dem die beinahe tödlichen Schüsse abgefeuert wurden.

Knapp vier Monate später erfährt der Fall jedoch eine erstaunliche Wendung: Wegen eines Verfahrensfehlers ist es sehr wahrscheinlich, dass der Prozess neu aufgerollt werden muss. Die zuständige Kammer hatte versäumt, das schriftliche Urteil rechtzeitig einzureichen. Es ging genau einen Tag zu spät bei der Geschäftstelle ein. Die "Welt" hatte zuerst über den Fall berichtet.

Schüsse auf Hells-Angels-Boss: Schütze festgenommen

Die Verteidiger von Arasch R., die in Revision gegangen waren, haben nun eine reelle Chance, dass der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil aufhebt und es zu einer neuen Verhandlung kommt.

Mittlerweile wurde auch der mutmaßliche Schütze, der die Schüsse auf den Hells-Angels-Boss abgegeben hatte, festgenommen, was zusätzlich Bewegung in den Fall bringt. Er wurde aus Bulgarien nach Deutschland ausgeliefert und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.