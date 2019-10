Hamburg. Regen, Regen und nochmal Regen: Viele Hamburger haben jetzt schon die Nase voll vom tristen, stürmischen Herbstwetter. Aber pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag gibt es einen Lichtblick. "Am Feiertag erwarten wir einen Mix aus Sonne und Wolken – die Sonne scheint voraussichtlich sieben Stunden lang und es bleibt trocken", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

Unklar ist nur noch, ob es bei dieser Vorhersage auch wirklich bleibt. "Denn die Wetterküche ist gerade stark in Bewegung", sagt Jung. "Ein Tief folgt dem nächsten Tief." Deshalb könne sich die Wettervorhersage morgen nochmal ändern.

Wetter in Hamburg: Nachts sinkt Temperatur auf fünf Grad

Am Freitag zeigen sich überwiegend Wolken am Himmel und es kann wieder regnen. Die Maximaltemperatur beträgt nur 11 Grad. "Das Wochenende könnte mit etwas Glück aber trocken bleiben", sagt der Wetterexperte. Am Sonnabend steigt das Thermometer auf zwölf, am Sonntag auf elf Grad. "Jedoch wird es nachts bereits empfindlich kalt", sagt Dominik Jung. Von Donnerstag bis Sonntag sinken die Temperatur auf sieben bis fünf Grad.