Hamburg. Die für Montag geplante Inbetriebnahme der Wilhelmsburger Reichsstraße auf ihrer neuen Trasse könnte verschoben werden müssen. Wie Michael Rothschuh von der Initiative „Engagierte Wilhelmsburger“ einen Bericht der "Mopo" bestätigte, wurde bereits am Freitag ein Eilantrag beim Hanseatischen Oberverwaltungsgericht eingereicht, um die Eröffnung zu stoppen.

Der Kläger, der ebenfalls der Initiative angehört, stützt seinen Antrag auf den fehlenden Lärmschutz entlang der Strecke.„Der Planfeststellunbgsbeschluss besagt, dass die neue Straße nicht in Betrieb genommen werden darf, solange nicht alle Lärmschutzwände errichtet sind“, sagt Rothschuh, „das ist aber nicht der Fall.“

"Fünf von sechs Jahren fand der Bau ohne Lärmschutz statt"

Rothschuh bemängelt, dass entlang der parallel zur neuen Schnellstraße verlaufenden Bahntrasse nicht alle Lärmschutzwände auf der vorgesehenen Höhe errichtet wurden. Die Bahn AG will die volle Höhe erst im kommenden Frühjahr herstellen. „Das ist uns zu spät“, sagt Rothschuh. „Außerdem gibt uns niemand eine Garantie, dass die Erhöhung tatsächlich erfolgt. So wurde uns auch versprochen, dass während der Baumaßnahmen ausreichender Lärmschutz vorhanden ist. Fünf von sechs Jahren fand der Bau aber ohne Lärmschutz statt.“

Bei der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI), die bereits für Mittwoch zur Eröffnungszeremonie für die Reichsstraße eingeladen hat, ist man gelassen, was die Eilklage angeht: „Das Hanseatische Oberverwaltungsgericht hat bereits entschieden, dass es für die Klage nicht zuständig ist, sondern das Verwaltungsgericht Hamburg“, sagt Behördensprecher Christian Füldner. „Trotzdem wies das Oberverwaltungsgericht bereits darauf hin, dass alle im Planfeststellungsbeschluss enthaltenen Auflagen ordnungsgemäß erfüllt sind.“

Behörde: Lärmschutzwände an der Straße unstreitig fertiggestellt

Der entscheidende Passus im Feststellungsbeschluss lautet: „Der Verkehr auf der neuen B75 darf erst freigegeben werden, wenn auch die planfestgestellten notwendigen Lärmschutzmaßnahmen an der Straße funktionsfähig errichtet sind.“ Dazu sagt Füldner: „Die Lärmschutzwände an der Straße sind aber unstreitig fertiggestellt. Nicht fertiggestellt sind die Lärmschutzwände an der Bahntrasse, die aber mit dem Straßenlärm nichts zu tun haben.“

Die neue Trasse Wilhelmsburger Reichstraße.

Foto: Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Rothschuh möchte das nicht gelten lassen: „Die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße geht einher mit umfangreichen Baumaßnahmen an der Eisenbahnstrecke“, sagt er. „Der Lärmschutz entlang der Gleise ist deshalb nicht getrennt vom Lärmschutz an der Straße zu sehen.“

Wilhelmsburger Reichstraße ist drittwichtigste Nord-Südverbindung

Die Wilhelmsburger Reichsstraße ist die gemeinsame Streckenführung der Bundesstraßen 4 und 75 von den Veddeler Elbbrücken zu den Harburger Elbbrücken und die drittwichtigste Nord-Südverbindung für den Hamburger Autoverkehr. Sie verläuft noch etwa einen halben Kilometer westlich der Bahnmagistrale.

Die neue Streckenführung verlegt die Straße an die Bahnstrecke, damit der frei werdende Raum städtebaulich genutzt werden kann. Auf die feierliche Eröffnung der neuen Trasse morgen Abend folgt zunächst eine Vollsperrung der alten Trasse bis Montagmorgen. In dieser Zeit wird die neue Strecke an die Brückenanschlüsse angebunden. Am Montagmorgen soll die neue Strecke für den Autoverkehr frei gegeben werden.