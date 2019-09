Hamburg. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat kurz vor Ablauf der Einwendungsfrist formal Einwände gegen die Planung des ersten Abschnitts der U5 von Bramfeld bis zur City Nord eingereicht. Die Umweltschützer bemängeln darin vor allem, dass es aus Ihrer Sicht keine ausreichende Prüfung von Alternativen gegeben habe.

„Das Gesetz für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) schreibt klar vor, dass ‚vernünftige Alternativen‘ untersucht werden müssen“, so der BUND. „Dieses Kriterium erfüllt die ebenfalls schienengebundene und in jüngster Zeit wieder in der öffentlichen Debatte angekommene Stadtbahn zweifelsohne. Trotzdem haben die Planer noch nicht einmal eine kursorische Auflistung der Vor- und Nachteile beider Verkehrsträger für notwendig erachtet.“

BUND bezweifelt Prognose zu den Fahrgastzahlen

Den Planern sei der Vergleich Stadtbahn/U-Bahn „ganze fünf Zeilen“ wert, sagte BUND-Geschäftsführer Manfred Braasch. „Dies wird weder dem Thema, noch den rechtlichen Vorgaben gerecht. Die U5 soll fast zwei Milliarden Euro kosten. Damit kommt sie einer Richtungsentscheidung im öffentlichen Personennahverkehr gleich und es müssen alle Alternativen gründlich geprüft werden.“

Zweifelhaft an den Plänen des rot-grünen Senats ist aus Sicht des BUND auch die Prognose der Fahrgastzahlen für die neue U-Bahnlinie. „In den Planunterlagen selbst ist von 30.000 Fahrgästen pro Tag die Rede, in der aktuellen Bürgerschaftsdrucksache zur Freigabe von zusätzlichen Haushaltsmitteln sind es nur 20.000“, so die Umweltschützer. Als entscheidendes Argument für die U-Bahn werde von der zuständigen Wirtschaftsbehörde immer wieder die höhere Transportkapazität im Vergleich zu einer Stadtbahn ins Feld geführt. Der BUND fordere deshalb eine „umgehende Aufklärung“, so Braasch. Moderne Stadtbahnen wiesen heutzutage eine Transportkapazität von bis zu 100.000 Fahrgästen pro Tag auf.

Umweltbelastungen durch U5 nicht ausreichend untersucht

„Die jetzt genannten Fahrgastzahlen sind nach derzeitiger Einschätzung ohnehin zu niedrig, um einen Bundeszuschuss nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) zu bekommen“, behauptet der BUND. So liege der für den Abruf von Bundesmitteln entscheidende „Kosten-Nutzen-Faktor“ laut der genannten Drucksache für die U5-Ost unter Eins. „Die Stadt geht davon aus, dass nur im Hinblick auf die Gesamtstrecke der U5 inklusive der Abschnitte Mitte und West ein Zuschuss aus Berlin möglich wäre“, so der Umweltverband. „Ob dies jedoch funktioniert, haben jüngst auch die Grünen bezweifelt.“

In der nun eingereichten Stellungnahme kritisiert der BUND zudem, dass die Umweltbelastungen für den Zeitraum der Bauphase nicht ausreichend untersucht worden seien. Für die 5,8 Kilometer lange Strecke müssten rund 1,5 Millionen Tonnen Erdreich entsorgt oder wiederverbaut werden. Der Abtransport erfolge „über mehrere Jahre per LKW und auf die Anwohner wird eine enorme Belastung zukommen“, so der BUND.

Strecke der U5 führt durch geplantes Wasserschutzgebiet

„Da der größte Teil der geplanten U5-Strecke durch dicht bebaute Teile der Stadt führt, muss zudem davon ausgegangen werden, dass der zustande kommende Bodenaushub zum Teil belastet sein wird“, heißt es in der Stellungnahme, die dem Abendblatt vorliegt. „Entsprechend kostenintensiv ist die fachgerechte Entsorgung.“ Zudem führe ein Teil der geplanten Strecke zwischen dem Siemersplatz und Stellingen durch ein Gebiet, in dem die Ausweisung eines Wasserschutzgebietes (Stellingen-Süd) geplant sei

Auch hinsichtlich der Klimaauswirkungen gebe es Unklarheiten. Das Gesetz schreibe vor, „dass Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen untersucht werden müssten“, so BUND-Geschäftsführer Braasch. Hier würde eine Stadtbahn im Vergleich deutlich besser abschneiden, da mit dem Tunnelbau ein enormer Energieeinsatz verbunden sei.

Verkehrsexperte der Grünen ist von BUND-Aussagen irritiert

„Der BUND ist nicht grundsätzlich gegen die neue U-Bahn-Linie“, so Braasch. „Eine derart umfangreiche Infrastrukturmaßnahme braucht aber eine gute Planung, genaue Unterlagen und eine saubere Abwägung der Alternativen. Ein seriöser Vergleich mit der Stadtbahn muss auf jeden Fall vorgenommen werden.“

Die zuständige Wirtschaftsbehörde wollte sich am Montag nicht zu den BUND-Einwendungen äußern. Grünen-Verkehrspolitiker Martin Bill zeigte sich irritiert. „Ich finde es überraschend, dass ein Naturschutzverband wie der BUND sich gegen den ÖPNV-Ausbau durch eine U-Bahn stellt, insbesondere weil für uns klar ist, dass die Stadtbahn im Instrumentenkasten der Stadt bleibt“, sagte Bill kürzlich dem Abendblatt. „Es ist davon auszugehen, dass wir die U-Bahnen vollbekommen, da werden wir weitere Verkehrssysteme brauchen. Nach Planung der U5 könnten parallel eine Stadtbahn und die Verlängerung der U4 nach Jenfeld und Harburg anstehen.“

Die Frist für formale Einwendungen gegen den ersten Bauabschnitt der U5 endet um Mitternacht in der Nacht von Montag auf Dienstag.