Hamburg. Autofahrer müssen weiter Geduld und Zeit mitbringen: Der Elbtunnel bleibt auch am Sonntagmorgen vorerst in beide Richtungen voll gesperrt. Grund dafür ist eine Fliegerbombe, die im Bereich Altenwerder Süderdeich/Waltershofer Straße gefunden wurde und sich somit in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 7 und dem Elbtunnel befindet.

"Die Bombe wurde gegen 4.45 Uhr gefunden. Die Entschärfung soll um 9.15 Uhr beginnen", sagte eine Mitarbeiterin der Verkehrleitzentrale am Sonntagmorgen. Wie lange die Entschärfung und damit verbunden die Sperrung dauern würde, sei bislang unklar. Der Kampfmittelräumdienst ist alarmiert.

Verkehr wird weiter umgeleitet

Die A7 ist ab Othmarschen/Bahrenfeld in Richtung Süden gesperrt: "Ab hier kommt keiner mehr auf die Autobahn", so die Mitarbeiterin. In Richtung Norden werden die Autofahrer ab Heimfeld umgeleitet. Staus hätten sich derzeit jedoch noch keine gebildet: Durch die planmäßige nächtliche Sperrung des Elbtunnels, die eigentlich nur bis Sonntagmorgen andauern sollte, halte sich der Verkehr im Bereich der vorab angekündigten Umleitungen in Grenzen.

Wegen eines Tests von Signalanlagen wurde der Elbtunnel in der Nacht zum Sonntag in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung begann am Sonnabendabend um 22.00 Uhr und sollte eigentlich am Sonntag um 9.00 Uhr enden.

Die Umleitung durch das Stadtgebiet und über die Elbbrücken hält eine weitere Hürde für die Autofahrer bereit: Von Freitagabend (21.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) ist die Amsinckstraßenbrücke voll gesperrt. Über die Brücke verläuft die B4, die wichtigste Verbindung zwischen Elbbrücken und Innenstadt. Das aus dem Jahr 1956 stammende Bauwerk wird noch bis Ende 2021 erneuert.