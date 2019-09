A7-Vollsperrung wegen Vögeln: Geplagte Autofahrer dürfen aufatmen!

Kreis Segeberg. Der einzige, der sich an der Anschlussstelle Kaltenkirchen mit seinem Gefährt halbwegs frei bewegen konnte, war der Pilot des Hubschraubers. Hoch über der gesperrten Autobahn A7 war er im Einsatz, unten auf den Umleitungsstrecken kam es zu teilweise chaotischen Zuständen. Tausende Autofahrer standen am Dienstag wegen der kurzfristig angekündigten Vollsperrung zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen im Stau.

Bei der Vorbereitung war es zu mehreren Pannen gekommen, die Nerven vieler Fahrzeugführer lagen blank. Am Mittwoch wurde erneut vollgesperrt. Nächste Woche können Autofahrer ihre Nerven aber wieder entspannen – die ursprünglich geplanten Sperrungen wurden nach Auskunft der Autobahnpolizei Neumünster nicht genehmigt.

A-7-Sperrung wurde erst kurzfristig kommuniziert

„Die Situation ist schwierig“, sagte am Dienstagmittag ein Sprecher der Autobahnpolizei. In Richtung Süden war der Stau sieben Kilometer lang, in Richtung Norden fünf. Die meisten Probleme entstanden auf den überlasteten Umleitungsstrecken. So ging es beispielsweise auf der Landstraße von der Anschlussstelle Kaltenkirchen nach Lentföhrden kaum voran. „Die Umleitungsstrecken sind stark ausgelastet“, hieß es bei der Polizeidirektion Bad Segeberg.

Stundenlang fuhr auf der A 7 kein Auto, die Umleitungen waren voll.

Foto: Wolfgang Klietz / HA

Dass die Autobahn wegen der dringenden Arbeiten an der 380-kV-Freileitung gesperrt werden, hatten einige Medien und Polizeidienststellen erst am Nachmittag zuvor erfahren. In der Mitteilung des Stromnetzbetreibers Tennet war die Rede von einer Vollsperrung zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen von 9 bis 15 Uhr in beiden Richtungen.

Tennet-Sprecher Mathias Fischer räumt ein, dass dieser Plan am Morgen bei der Einrichtung der Baustelle kurzfristig geändert werden musste. Vor Ort stellten die Techniker fest, dass die Leitung nicht nur die Autobahn überquert, sondern auch die Zufahrt zur A 7 in Richtung Hamburg. Daher wurde auch sie gesperrt.

Gefährliche Wendemanöver in Kaltenkirchen

Die Autofahrer erfuhren davon jedoch nichts. Auch in den meisten Radiosendern war davon nicht die Rede. Die Folgen waren immens: Wer die Autobahn in Bad Bramstedt verlassen hatte und der angekündigten Umleitung folgte, musste überrascht feststellen, dass die Auffahrt in Kaltenkirchen keineswegs frei war. Zu Tausenden mussten sich die Autofahrer ungeplant durch Kaltenkirchen ihren Weg zur Anschlussstelle Hen­stedt-Ulzburg suchen.

An der Anschlussstelle Kaltenkirchen kam es zu einigen gefährlichen Wendemanövern. Auch ein Reisebusfahrer versuchte, waghalsig umzudrehen. Zeitweise rückte die Polizei aus, um den Verkehr zu regeln. Gegen 13 Uhr wurde die Sperrung in Richtung Hamburg aufgehoben, 45 Minuten später in der Gegenrichtung.

Tennet-Sprecher: "Können uns nur entschuldigen"

„Wir können uns bei den Autofahrern nur entschuldigen“, sagt Tennet-Sprecher Mathias Fischer. „Es hat Abstimmungsprobleme gegeben.“ Er kündigte an, dass am heutigen Mittwoch außer dem Abschnitt Kaltenkirchen-Bad Bramstedt auch die Anschlussstelle Kaltenkirchen in Richtung Hamburg gesperrt wird.

Die Vollsperrungen sind erforderlich, weil die Tennet die sogenannten Vogelmarker an den Erdungsleitungen erneuern muss. Die etwa 40 Zentimeter langen Kunststoffteile sollen verhindern, dass Vögel gegen die Leitungen fliegen. Bei Überprüfungen war aufgefallen, dass der Hersteller der Marker das Material nicht in der erforderlichen Qualität geliefert habe, sagte Fischer.

Für Arbeiten an Hochspannungsleitungen wurde die Autobahn gesperrt.

Foto: Wolfgang Klietz / HA

Weiterer Unfall sorgte für Behinderungen

Daher sei der Austausch mithilfe eines Hubschraubers notwendig. An dem Helikopter hing Dienstagmorgen eine mit zwei Arbeitern besetzte Gondel. Um einen gefahrlosen Austausch der Marker sicherzustellen, sind die Vollsperrungen unausweichlich. Fischer kündigte außerdem Vollsperrungen weiter südlich für die kommende Woche an.

Wer am Dienstagnachmittag auf dem Weg nach Norden den Stau bei Kaltenkirchen hinter sich gelassen hatte, saß nördlich von Neumünster erneut fest. Bei Warder war ein Lastzug gegen die Mittelleitplanke gefahren. Die Behinderungen dauerten wegen der schwierigen Bergung bis zum Abend.