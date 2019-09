Hamburg. Der Tierpark Hagenbeck hat einen Tiger weniger – das aber ganz geplant. Wie der Hamburger Tierpark mitteilt, wurde der 2017 in Hamburg geborene Mischka auf die lange Reise in seine neue Heimat gebracht: Der Tigerkater zieht in die Adventure World in Japan. Nach Shirahama im Süden der Insel Honshu geht es, weil die Zuchtbuchkoordinatorin des Europäischen Erhaltungsprogramms (EEP) diesen Tierpark für den jungen Sibirischen Tiger ausgewählt hat.

Das EEP sichert die genetische Vielfalt bedrohter Arten, indem es dafür sorgt, dass bei Zuchtprogrammen möglichst genetisch unterschiedliche Exemplare einer Tierart zusammenkommen. Der Sibirische Tiger gehört zu den besonders gefährdeten Arten. Mischka und seine drei Geschwister Vitali, Anushka und Dascha waren bei Hagenbeck mit besonders großer Freude begrüßt worden, sie waren der erste lebende Tiger-Nachwuchs in Hamburg seit 15 Jahren.

Hagenbeck verabschiedet Mischka nach Japan

Dass solch ein Umzug keine spontane Aktion ist, erklärt Hagenbeck in einem Facebook-Post: An die große Transportbox, in der Mischka nach Japan fliegt, musste er in einem mehrmonatigen Trainingsprogramm gewöhnt werden. Mit dem Lkw ging es von Hamburg nach Frankfurt und von dort aus ins Flugzeug nach Japan.