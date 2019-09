Hamburg. Nicht nur der Mensch müsse seine Zähne gründlich putzen, um gesund und fit zu bleiben, auch Tiere würden ihre Beißer pflegen, erklärte der Vorsitzende des Vereins für Jugendzahnpflege Hamburg (LAJH), Konstantin von Laffert. Aus diesem Grund feierte die LAJH gestern zusammen mit zehn Grundschulklassen aus Hamburg ihr 40- jähriges Bestehen im Tierpark Hagenbeck.

In diesen 40 Jahren hat der Verein für Jugendzahnpflege und dessen 22 „Zahnpflegelehrer“ an mittlerweile über 1000 Kindergärten und mehreren Hundert Schulen in Hamburg Unterricht im Thema Zahnpflege gegeben. Fragen wie „Was kann meinen Zähnen schaden?“ oder „Wie putze ich meine Zähne richtig?“ werden in diesem Unterricht für Zwei- bis Zwölfjährige beantwortet.

Auch Elefant, Löwe und Affe machen Zahnpflege

Auch am Dienstag ist in Hagenbeck’s Tierpark sowohl an Mensch als auch Tier demonstriert worden, wie gründliche Zahnpflege funktioniert. Die eingeladenen Schulklassen erhielten gleichzeitig einen exklusiven Rundgang durch den Tierpark und erfuhren von geschulten Lehrern, wie der Elefant, der Affe und der Löwe ihre Zahnpflege betreiben.

„Weil die Elefanten viel weniger Zucker als wir aufnehmen, reicht es, wenn diese durch kleine Äste und Sträucher ihre Zähne reinigen“, so Karin Höfer, eine der „Zahnlehrerinnen“. Viele Affen seien dagegen wie die Menschen Allesfresser und daher sehe deren Gebiss unserem sehr ähnlich, erklärte Regina Knull, auch Lehrerin für Zahnpflege, der Klasse 3 a der Grundschule Rungwisch aus Eidelstedt.

Besonders das Gebiss des Löwen machte bei den Schülern Eindruck. Mit ihren gewaltigen Fangzähnen greifen die Löwen in der Natur nach ihrer Beute. Löwen seien allerdings ein schlechtes Beispiel und müssten keine Zähne putzen, denn „Löwen sind Fleischfresser, nehmen kaum Zucker zu sich und können somit keine Karies bekommen“, sagt Knull.