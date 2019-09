Hamburg. Etwa 7000 Fahrzeuge passieren pro Stunde den Bereich der Hohenfelder Bucht. Vom kommenden Frühjahr an wird der in die Jahre gekommene Bereich zwischen Barcastraße, Alsterufer, Buchtstraße, Sechslingspforte und Schwanenwik in Hohenfelde komplett umgebaut.

Die Hohenfelder Brücken aus den 1950-er Jahren sind nach Angaben der Verkehrsbehörde baufällig und seit ein paar Jahren nur mehr durch ein Provisorium gesichert. Dessen Lebensdauer ist allerdings bis 2025 begrenzt. „Wir müssen daher im kommenden Jahr anfangen“, sagte Verkehrsstaatsraat Andreas Rieckhof, die Bauzeit sei für fünf Jahre berechnet.

Separate Brücke für Radfahrer und Fußgänger

„Der Bereich hat aus stadtgestalterischer und verkehrlicher Sicht eine enorm wichtige Rolle“, so Rieckhof bei der Präsentation der Pläne. Bis zu 60.000 Fahrzeuge seien dort täglich unterwegs, in Spitzenzeiten am Morgen seien es 7000 Fahrzeuge pro Stunde, nachmittags bis zu 7600 pro Stunde. „Wir müssen den Verkehrsfluss während der fünfjährigen Bauarbeiten sicherstellen." Es handle sich um eine sensible Baustelle. Rieckhof verspricht aber auch: „Der Kreuzungsbereich ist danach klarer sortiert.“

Zu Beginn der Planungen hatte der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) im Auftrag der Verkehrsbehörde eine Machbarkeitsstudie für die Überplanung des Gebiets in Auftrag gegeben. Die Sanierung umfasst den Ersatzneubau der beiden bestehenden Brücken, zusätzlich wird eine separate Brücke für Radfahrer und Fußgänger gebaut – und damit die Alsterfahrradachse an die aktuellen Standards angepasst. Radler haben auf dem Zwei-Richtungs-Radweg insgesamt vier Meter Breite zur Verfügung, Fußgänger ebenso.

Verbesserungen bei Busbeschleunigung der Metrobuslinie 6

Für Radfahrer wird es stadtauswärts zusätzlich eine deutliche Verbesserung geben. Anstatt wie bisher durch eine Unterführung an der Sechslingspforte geleitet zu werden, können sie künftig geradeaus zum Schwanenwik fahren. Verbesserungen soll es im Rahmen der Busbeschleunigung auch für die Metrobuslinie 6 geben. Der Bus bekommt einen Sonderfahrstreifen und kann dann bevorzugt abbiegen. Buchtstraße und Barcastraße sollen nach den Planungen vom Verkehr etwas entlastet werden. Die Verkehrsbehörde verspricht einen „neuen Stadtbalkon“ an der Alster.

Am östlichen Ufer der Hohenfelder Bucht, an der der Hamburger Kanu Club e.V. beheimatet ist, soll eine großzügige Treppenanlage entstehen und für mehr Aufenthaltsqualität sorgen, hoffen die Verkehrsplaner. Tatsächlich wird es aber auch weiterhin ein Bereich mit überaus hohem Verkehrsaufkommen sein.

86 Bäume müssen gefällt werden

In der Vorbereitung wurde der gesamte Baumbestand kartiert. Von den bestehenden Bäumen können 142 erhalten werden, 86 müssen jedoch gefällt werden. Davon sollen 72 im Baugebiet neu gepflanzt werden, 14 irgendwo an anderer Stelle im Bezirk. „Wenn man so einen Bereich neu gestaltet, kann man die Planung nicht um jeden Baum herum machen“, verteidigte Verkehrsstaatsrat Rieckhof die anstehenden Fällungen.

Vorbereitende Arbeiten sollen bereits Anfang November beginnen. Etliche Leitungen müssen verlegt werden, davon sind aber vor allem Fuß- und Radwege betroffen sowie Parkstreifen. Diese Arbeiten dauern stellenweise zwischen zwei Tagen und vier Wochen. Auf eine geänderte Verkehrsführung müssen sich alle Verkehrsteilnehmer dann ab März 2020 einstellen. Die genauen Pläne will die Behörde rechtzeitig bekanntgeben.

Am Mittwoch, 25. September, gibt es eine öffentliche Infoveranstaltung zur Umgestaltung der Hohenfelder Bucht. Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr, Asklepios Klinik St. Georg, Raum Georgie, Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg