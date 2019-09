Hamburg. Seine Geschichte ist die eines bewegten Lebens; mit ihren Höhen und Tiefen spiegelt sie zugleich aber auch die Geschichte Deutschlands. „Wechselhaft“, nennt Wilhelm Simonsohn das Jahrhundertleben, auf das er zurückblickt. Gerade hat der Bahrenfelder seinen 100. Geburtstag gefeiert. Seine Erfahrungen gibt er an die jüngere Generation weiter: Simonsohn geht als Zeitzeuge an Hamburger Schulen und schildert den Schülern, was er erlebt hat. Auf diese Weise wird Geschichte für sie lebendig, bekommt ein Gesicht. Im Sommer wurde Simonsohn für dieses Engagement im Rathaus mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Beschimpfungen im Hamburger Yachtclub

Seinen 100. Geburtstag feierte Wilhelm Simonsohn mit Familie und Freunden in Sagebiels Fährhaus. Denn das Segeln auf der Elbe war seine Welt, erzählt er. Doch das änderte sich 1935 schlagartig. In einem Streit unter Jungen seien in seiner damaligen Yachtschule in Blankenese die Worte „Du Judenlümmel, du hast uns gar nichts zu sagen“ gefallen. Nichtsahnend lief der 16-jährige Simonsohn in die Steenkamp-Siedlung – seinem damaligen Zuhause in Bahrenfeld – und habe seinen Vater gefragt: „Wie können die das zu mir sagen?“

So erfuhr er von seiner komplizierten Herkunft: Er war adoptiert; sein Adop­tivvater war zum Christentum konvertiert, für die Nazis blieb er trotzdem ein Jude. Wer seine leiblichen Eltern waren, weiß Simonsohn bis heute nicht. So lebte er in dem „Spagat, im Segelverein als Judenlümmel beschimpft zu werden und gleichzeitig in der Hitlerjugend zu sein“. Denn das durfte er, weil er für die Nazis als adoptiertes Kind nicht als Jude galt. Aus dem Segelverein trat er aus.

1938 zu den Seefliegern in Schleswig eingezogen

Als 18-Jähriger musste sich Simonsohn 1935 dem Reichsarbeitsdienst anschließen, den die Nazis eingeführt hatten. So erlebte er 1938 den Reichsparteitag in Nürnberg mit. „20.000 Arbeitsmännern, darunter ich, mit nacktem Oberkörper, einem Spaten als imaginäres Gewehr in der Hand und der Ausgehmütze auf dem Kopf, marschierten wir durch Nürnberg“, erzählt der 100- Jährige. Als junger Mensch habe er Gänsehaut gehabt. „Aber davon lebte der Nationalsozialismus.“ Nach dem Arbeitsdienst wurde Simonsohn im November 1938 zu den Seefliegern in Schleswig eingezogen.

„Am dritten Tag erhielt ich ein Telegramm von meiner Mutter: ‚Sie haben Papa abgeholt.‘“ Kurz darauf sei er nach Hamburg zurückgekehrt und habe bei der Gauleitung die Freilassung seines Vaters aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen beantragt. „Mein Vater war Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg.“ Das sei der Grund gewesen, weshalb sein Vater letztlich entlassen worden sei und Weihnachten zurückkehrte, sagt Simonsohn. „Mein Vater war aber nicht mehr der Alte. Ein seelisch gebrochener Mensch“, erzählt der 100-Jährige.

Das „Elend eines Krieges“ im besiegten Warschau

Während seiner Ausbildung zum Bildsoldat – ein Soldat, der aus der Luft Beobachtungsbilder schoss – entschloss sich Simonsohn 1939, selbst Flugzeugführer zu werden. In seiner Ausbildung zum Piloten prägte ihn eine Situation besonders: Mit dem Motorrad fuhr er durch das besiegte Warschau; das „Elend eines Krieges“ wurde ihm hier zum ersten Mal bewusst, erzählt Simonsohn. „Der penetrante Leichengeruch der 20.000 Toten, die noch nicht geborgen waren, diese Pferdekadaver, die da rum- lagen, und die umgekippten Straßenbahnen als Panzerbarrieren.

Da bin ich schlagartig zehn Jahre älter geworden.“ Simsonsohn gibt zu, dass er nicht das „Format der Geschwister Scholl“ gehabt habe, aber er habe als Nachtjäger „nie eine Bombe auf menschliche Siedlungen werfen müssen“.

Seit 15 Jahren als Zeitzeuge tätig

Kurz nach einem für ihn glimpflich verlaufenen Flugzeugabsturz lernte er auf einer Dienstreise Ende 1944 in einem Zug seine Ehefrau Elisabeth kennen, mit der er 60 Jahre verheiratet war. In der Aufregung habe er damals seine Maschinenpistole im Zug liegen gelassen, woraufhin seine spätere Ehefrau rief: „Herr Soldat, Sie haben Ihr Gewehr vergessen“, erzählt Simonsohn. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2005 seien sich die beiden uneinig gewesen, ob Elisabeth nicht doch „Herr Soldat, Sie haben Ihre Braut vergessen“ gerufen hatte. Das sei aber die einzige Uneinigkeit zwischen dem Ehepaar gewesen.

Seit 15 Jahren ist Wilhelm Simonsohn nun als Zeitzeuge tätig und berichtet von seinen Erlebnissen während der Kriegsjahre an Schulen. „Eine Lehrerin erzählte mir, dass sie noch nie so einen ruhigen Unterricht mit ihrer Klasse erlebt hat. Die Mädchen bemalen nicht ihre Fingernägel oder unterhalten sich über ihre nächsten Reitstunden“, berichtet Simonsohn und fügt hinzu: „Ich bin vielleicht kein guter Redner, aber ein ganz passabler Erzähler.“ Er ist empört über das Erstarken des Rechtspopulismus in Deutschland, darüber, dass Alexander Gauland (AfD) die Zeit des Nationalsozialismus als „Vogelschiss“ der Geschichte bezeichnet hat. Das treibt Simonsohn an, weiter in Schulen zu gehen. Auch mit 100 Jahren.