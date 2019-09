Alte Männer und ihr Sommertraum

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. Keine Enthaltung. Klare Sache, klare Kante. Zwar nahmen lediglich fünf Personen an der nicht ganz repräsentativen Diskussion teil. Doch hatte(n) diese umso mehr intus. Also vom Gehalt her. Die Entscheidung der Hochkaräter zu fortgeschrittener Stunde erneut beim Wirt unseres generellen Vertrauens: Wir dürfen uns aktuell über einen Altmännersommer freuen. 24 Grad sollen’s am Sonntag werden. Sonne satt.

„Altmännersommer“, holte Wolle weitab seines gemeinhin dominanten Eheweibes aus, „weil wir Jungs mit den Jahren an Reife und Reiz gewinnen.“ Die schmallippige Argumentation des dicken Werner, der klassische Altweibersommer habe doch nichts mit einem der Geschlechter zu tun, sondern mit dem feinmaschigen Netzwerk der Spinnen, wurde ignoriert. Auch Lupos Anmerkung, dass bei uns pfundigen Oldtimern der Begriff „zunehmendes Alter“ doppeldeutig verstanden werden könne, flutschte ins Leere. Ein Averna, „100 Pro der letzte“, beschleunigt die inhaltsschwere Debatte.

Zumal Wolle nachlegt – vom vorherigen Oktoberfest-Menü gestärkt. Er philosophiert von zeitloser Schönheit, dem Liebreiz grauer Schläfen, dem Charme des Alters und der wohltuenden Souveränität gereifter Knaben. Wie bei einem edlen Wein sei das. Dieses Stichwort bringt die Wirtin auf Trab. Die sodann folgende Abstimmung kann nur ein Resultat ergeben. Siehe oben ...

Bis der dicke Werner innehält und impulsiv seinen Apfelstrudel plus Vanilleeiskugel beiseiteschiebt. „Montag ist ja Herbstanfang“, flüstert er. Folglich sei dann schon Schluss mit Altmännersommer. Es war ein kurzer, schöner Traum.