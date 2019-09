Seit Freitagnachmittag geht plötzlich nichts mehr im IT-System der Hamburger Verwaltung: Wegen einer technischen Störung beim Anbieter Dataport ist das gesamte E-Mail-System von Behörden, Bezirksämtern Landesbetrieben und Senat sowie Teile der Telefonkommunikation ausgefallen. Auch die Verwaltungshotline 115 war betroffen. Dataport konnte zunächst keine Angaben machen, um welches Problem es sich handelt und wann die Systeme wieder funktionieren sollten.

„Die ersten Beschwerden der Kollegen trafen ab 15 Uhr ein“, sagte ein Sprecher der Finanzbehörde. Es sei demnach weder möglich, E-Mails zu senden noch zu empfangen. Senatssprecher Marcel Schweitzer bestätigte auf Anfrage, dass auch mobilen Endgeräte betroffen seien – und somit auch der Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) auf dem Weg zu einem Termin in Bremen von der E-Mail-Kommunikation abgeschnitten war.

Öffnung des Bezirksamts Mitte am Sonnabend ungewiss

Wie es hieß, sollen auch Bremen und Niedersachsen von dem Komplettausfall betroffen gewesen sein. „Nach jetzigem Stand scheint es sich um ein umfassendes Problem zu handeln“, so der Sprecher der Finanzbehörde. Auch der Internetzugang funktionierte an vielen Arbeitsplätzen nicht mehr.

Laut Sorina Weiland, Sprecherin des Bezirksamtes Mitte, hätten die Verwaltungsmitarbeiter zunächst keine weiteren Informationen über den Ausfall erhalten. „Normalerweise wird per E-Mail über Störungen informiert“, sagte Weiland. Auf Nachfrage erhielt sie am frühen Freitagabend die Auskunft von Dataport, dass es sich um ein Netzwerkproblem handele und seit Stunden an einer Lösung gearbeitet werde. Nach Plan sollte das Bezirksamt Mitte im Rahmen einer Serviceoffensive am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr öffnen. „Wir hoffen, dass es dabei bleiben kann“, so Weiland.

Verwaltungshotline 115 muss umgeleitet werden

Die Verwaltungshotline 115 war am Freitagnachmittag noch grundsätzlich telefonisch zu erreichen, jedoch nahmen aushilfsweise Mitarbeiter aus einer weiteren Telefonzentrale in Oldenburg die dort eingehenden Anrufe entgegen. Die Apparate am Hamburger Standort funktionierten nicht mehr.

Auf Nachfrage des Abendblattes konnten Mitarbeiter in der Hamburger Niederlassung von Dataport keine weiteren Angaben zu dem Ausfall machen. Das Unternehmen verantwortet auch die IT-Systeme der Steuerverwaltung in Niedersachsen sowie des öffentlichen Dienstes in Sachsen-Anhalt. Eine Sprecherin des Unternehmens war auf dem Handy nicht zu erreichen, es antwortete nur eine Mailbox.