Hamburg. Für die Frau mit ghanaischen Wurzeln war der 10. November 2017 eigentlich ein Tag zur Freude. Im Hamburger Einwohner-Zentralamt teilte ihr der Verwaltungsbeamte Carsten P. (59) mit, dass sie endlich deutsche Staatsbürgerin werden könne. Ihr Antrag auf Einbürgerung sei positiv beschieden worden.

Doch dann entwickelte sich das Gespräch nach Darstellung Hamburger Staatsanwaltschaft zu einem Albtraum. Carsten P. soll die Frau aus dem Nichts heraus gefragt haben, ob er sie umarmen dürfe. Nachdem sie sich zögernd und völlig überrascht darauf einließ, soll ihr der Beamte mit der Bemerkung, er könne nicht versprechen, dass er die Hände von ihr lasse, schmerzhaft an die Brust gefasst haben. Die Frau schlug die Hand des Beamten weg und verließ geschockt sein Büro.

Angeklagter legte Berufung ein

Wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung muss sich Carsten P. am kommenden Freitag in zweiter Instanz vor dem Landgericht Hamburg verantworten. In einem ersten Verfahren vor dem Amtsgericht Wandsbek war der Angeklagte schon im April dieses Jahres zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen verurteilt worden. Gegen dieses Urteil legte er Berufung ein.