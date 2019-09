Tag des offenen Denkmals: Hamburgs Schätze öffnen sich

Der in Schlesien geborene Dichter Richard Dehmel lebte ab 1901 in Hamburg. Berühmt wurde er durch seine erotische Lyrik. Mit seiner Frau Ida bezog er ein von Walther Baedeker entworfenes Haus in Blankenese. Dieses 1912 gebaute Dehmelhaus ist teils klassisch, weist mit seinen ineinandergeschobenen Baukörpern aber auch den Weg in die Moderne. Es wurde 2016 restauriert; das Mobiliar hat Dehmel entworfen, der 1920 an den Folgen einer Kriegsverletzung starb.

Dehmelhaus, Richard-Dehmel-Str. 1, So von 12 bis 17 Uhr durchgehend Führungen