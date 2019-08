Hamburg. Mit Förderprogrammen ist es ja immer so eine Sache. Mit ihnen wird viel Geld verteilt, der Zweck in schöne Worte verpackt, und oft bekommt das Ganze einen holprigen Namen mit merkwürdiger Abkürzung. Auf den ersten Blick ist es bei dem 99-Millionen-Euro-Förderprojekt, das am Donnerstag in Horn verkündet wurde, nicht anders.

Die Stadtteile Borgfelde, Hamm, Hammerbrook, Horn, Billstedt, Rothenburgsort und Billbrook sollen profitieren und zur Modellregion werden. „Mitte machen“ heißt das Ganze, das Finanzsenator Andreas Dressel, Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt und der Leiter des Bezirksamts Mitte, Falko Droßmann (alle SPD), vorstellten. „Die zahlreichen Projekte werden das Mit­einander und den sozialen Zusammenhalt stärken“, sagte Dressel.

Bis zu 20.000 Wohnungen sollen gebaut werden

Hintergrund des Projekts, das Bund und Stadt je zur Hälfte finanzieren, ist der Hamburger „Aufbruch Ost“, der offiziell „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ heißt. Der Senat plant in der Tat Großes: Bis zu 20.000 Wohnungen sollen in dem Gebiet gebaut werden, einige sind bereits fertig wie die 294 Wohnungen an der Washingtonallee, die jetzt bezogen werden können. Dafür müssen verkehrliche (wie die Erweiterung der U-Bahn) und soziale Infrastruktur wie Kitas und Schulen, aber eben auch Freizeit- und Naherholungsangebote geschaffen werden, denn die Menschen sollen ja nicht nur eine Bleibe, sondern ein Zuhause in einem lebens- und liebenswerten Umfeld finden.

Zu diesem Zweck gibt es bereits viele wohlklingende Programme: das Rahmenprogramm Integrierte Stadtentwicklung (Rise), den Masterplan Hamburg Active City oder auch die Quartiersinitiative Urbanes Leben. „Durch die übergreifende Planung und Zusammenarbeit mit den Behörden und Akteuren vor Ort entsteht so eine zukunfts- und sozialraumorientierte Stadtentwicklung“, heißt es in der Erklärung des Senats. Falko Droßmann spricht von „multifunktionalen Begegnungsorten mit sportlichen und sozialen Angeboten“, die entstehen oder ausgebaut werden sollen. Aber was genau heißt das nun?

Inhaltliche Vorgaben gibt es nicht

Da ist zum Beispiel die Elternschule Horner Geest, in deren Räumen das Projekt vorgestellt wurde. Die macht seit vielen Jahren engagierte Arbeit und hilft bei allen Erziehungs- und familiären Problemen. Das Geld soll nun helfen, das Angebot auszubauen, aber auch die Vernetzung mit anderen Einrichtungen zu verbessern. So plant die Elternschule eine Kooperation mit dem Sportverein HT 16.

Der Bund hat nur sechs Kommunen in das Programm aufgenommen, und Hamburg bekommt mit Saarbrücken die höchste Summe. Die 99 Millionen Euro sind Investitionsmittel und werden bis 2025 ausbezahlt. Inhaltliche Vorgaben gibt es dabei nicht. Vereine und Institutionen, die profitieren möchten, können sich an ein Projektbüro des Bezirks wenden, das als Koordinierungsstelle fungiert.

Stadtteile sollen lebenswert werden

Dabei geht es aber keineswegs ausschließlich um soziale Vorhaben. Sondern auch um „Strategien für den klimagerechten Umbau, für die Infrastruktur im Bereich neue Mobilitätsformen, für Nachverdichtung und das Nebeneinander von Sport, Wohnen, Freizeit und Gewerbe“, wie es im Förderprogramm des Bundes heißt.

Letztlich sollen die sieben Stadtteile im Osten für alle sichtbar das werden, was sie in den Augen vieler Bewohner längst sind: schön und lebenswert. Und das bei vielen Hamburgern verbreitete Vorurteil („sozial belastet“, „nicht schön“) widerlegen. Aber so etwas hat man über Ottensen und das Schanzenviertel ja auch lange gesagt.