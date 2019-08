Giftige Gase Ozonwerte in Hamburg übersteigen Grenzwert 180 Mikrogramm

Hamburg. In Hamburg ist am Mittwoch ein Ozonwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und damit eine erhöhte Konzentration des giftigen Gases erreicht worden. Das stellte das Hamburger Luftmessnetz des Instituts für Hygiene und Umwelt fest. Der höchste Einstundenwert betrug am Mittwoch 181 Mikrogramm. Bei mehr als 240 Mikrogramm muss nach Angaben des Amtes die Öffentlichkeit gewarnt, bei mehr als 180 Mikrogramm informiert werden. Die Behörde für Umwelt und Energie bittet aktuell darum, auf Auto und Motorrad zu verzichten.

Ozon ist ein farbloses Gas in der Atmosphäre. Intensive Sonneneinstrahlung begünstigt nach Angaben des Umweltbundesamtes die Entstehung von Ozon. Ab einer Konzentration von mehr als 240 Mikrogramm können Schleimhautreizungen, Atemwegsbeschwerden sowie Kopfschmerzen auftreten. Experten raten daher davon ab, im Freien Sport zu treiben und empfehlen, sich in Gebäuden aufzuhalten. Dort sei die Ozon-Konzentration nur etwa halb so hoch wie draußen.