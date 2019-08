Hamburg/Izmir. Lag es an seinen regierungskritischen Postings? Mahmut Canbay, Intendant des Eimsbütteler Mut!Theaters, ist am Donnerstag am Flughafen von Izmir festgenommen worden. Das berichten türkische Medien. Der Deutschtürke Canbay wollte mit einer Jugendgruppe an einem Theaterfestival in der westtürkischen Metropole teilnehmen.

"Er darf nicht einreisen und sitzt im Gefängnis des Flughafens", berichtete der Hamburger SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Kazim Abaci (54) dem Abendblatt. Canbay habe am frühen Abend versucht, ihn zu erreichen. Abaci: "Er ist telefonisch nicht zu erreichen." Canbay sollte laut einem Zeitungsbericht noch am Abend nach Köln ausgeflogen werden.

Canbay kritisierte in sozialen Netzwerken Erdogan-Regierung

Dass ihm die Einreise verwehrt wurde, sollen die Behörden offiziell mit einer "administrativen Entscheidung" begründet haben. Canbay war offenbar wegen regierungskritischer Postings in sozialen Netzwerken ins Visier des Apparats von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geraten.

Das Mut!Theater in der Amandastraße ist eine interkulturelle Einrichtung, die von der Hamburger Kultubehörde und dem Bezirk Eimsbüttel gefördert wird. Gespielt werden eigene Inszenierungen auf Kurdisch, Türkisch und Deutsch. Zudem gibt es theaterpädagogische Projekte zu Themen wie Gewalt, Umwelt, Rassismus und Gender.