Start für ersten fahrerlosen Bus in Hamburg – der Zeitplan

Hamburg. Heat – dabei kommt einigen sicher der gleichnamige Thriller mit Al Pacino und Robert De Niro in den Sinn. In Hamburg werden die Menschen vermutlich spätestens in einigen Jahren an ein drei Tonnen schweres, fünf Meter langes und zukunftsweisendes Fahrzeug denken. Heat – so lautet auch die Abkürzung für das Projekt Hamburg Electric Autonomous Transportation, das nach eigenen Angaben "deutschlandweit einmalige Forschungs- und Entwicklungsprojekt" zur Integration eines autonomen Shuttlebusses in den Straßenverkehr. Am Mittwoch stellten Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos), Hochbahn-Chef Henrik Falk und weitere Projekt-Vertreter den Probebetrieb des fahrerlosen Elektro-Kleinbusse in der Hamburger Hafencity vor.

Zunächst soll noch eine Begleitperson an Bord der emissionsfreien Kleinbusse, deren Probebetrieb noch im August startet, die Sicherheit gewährleisten und im Notfall eingreifen. Dieser ursprünglich für Jahresbeginn schon vorgesehene Start hat sich nach Angaben der Hochbahn verzögert, weil der Zulassungsprozess und die Arbeiten für die notwendige Infrastruktur länger als erwartet dauerten. Ab Mitte 2020 wird der Shuttlebus, der zur Hochbahn-Flotte zählt, bis zu zehn Fahrgästen Platz für die Fahrt durch die Hamburger HafenCity bieten. Westhagemann: Akzeptanz bei den Menschen ein wesentlicher Faktor Mit dem rund fünf Millionen Euro teuren Projekt Heat will Hamburg einen weiteren Meilenstein in städtischer Mobilität setzen will. "Es soll erforscht und im Erfolgsfall nachgewiesen werden, dass selbständig fahrende Kleinbusse vollständig in den Straßenverkehr und den ÖPNV einer Metropole integriert werden können", heißt es in der aktuellen Mitteilung der Hochbahn. Die Shuttlebusse sollen bis zum ITS-Weltkongress für intelligente Verkehrssysteme im Herbst 2021 in Hamburg mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometern auf einer 1,8 Kilometer langen Strecke in der Hafen-City verkehren und mehrere Haltestellen ansteuern. "Die Akzeptanz bei den Menschen ist ein wesentlicher Faktor für den künftigen Einsatz von autonomen Fahrzeugen", sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann am Mittwoch. "Mit der herstelleroffenen Teststrecke für vernetztes und automatisiertes Fahren und mit dem Projekt Heat machen wir deutlich, dass wir neue Mobilitätsangebote in Hamburg ausprobieren wollen und der Industrie und Wissenschaft dafür optimale Bedingungen bieten." Kleinbus navigiert selbstständig mit Hilfe von Kameras, Sensoren und Radar Auch Hochbahn-Chef Henrik Falk sieht Vorzüge im autonomen Fahren. "Autonomes Fahren bietet uns eine Perspektive, noch attraktivere Angebote zu schaffen", sagte er. Gerade zu Tageszeiten oder für Gebiete, in denen konventionelle ÖPNV-Lösungen heute wirtschaftlich an ihre Grenzen stießen und deshalb nicht attraktiv genug seien, um die Menschen zum Umsteigen vom privaten Pkw zu motivieren. Das Fahrzeug navigiert selbstständig mit Hilfe von Kameras, Sensoren, Radar und digitaler Kommunikation und wird von der Leitstelle der Hochbahn aus überwacht. An der Fahrstrecke waren Aufrüstungen mit Sensorikelementen erforderlich. Die Technik muss alle Aufgaben eines Fahrers übernehmen und die Verkehrsregeln einhalten. Der Zeitplan: 2019 – Phase 1: Erprobung des Fahrzeugs auf einem ausgewählten Abschnitt der Teststrecke; mit Fahrzeugbegleiter; ohne Fahrgäste; angestrebte Geschwindigkeit: 15 km/h

2020 – Phase 2 Erweiterung des Testabschnittes und Erweiterung um feste Haltestellen; mit Fahrzeugbegleiter und zuvor eingewiesenen Fahrgästen; angestrebte Geschwindigkeit: 25 km/h

2021 – Phase 3 Finale Erprobung auf der gesamten Teststrecke mit festen Haltestellen; mit Fahrgästen; ohne Fahrzeugbegleiter; angestrebte Maximalgeschwindigkeit: 50 km/h