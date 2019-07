229 Kilometer, 16 Stunden, 32 Grad – wie geht das?

Hamburg. Unter allen Tipps von Experten, wie die Rekordhitze der vergangenen Tage am besten zu überstehen war, rangierte dieser meist weit oben: Meiden Sie körperliche Anstrengungen, vor allem in den heißesten Tageszeiten am Mittag und Nachmittag. So gesehen war es glatter Wahnsinn, was sich 2500 Menschen aus 72 Ländern am Sonntag mitten in Hamburg angetan haben: Ironman, das bedeutet je nach Tempo acht bis 16 Stunden Hochleistungssport.

Allerdings handelte es sich hierbei entweder um Profis oder zumindest um bestens vorbereitete und qualifizierte Sportler, die wussten, was sie sich antaten, als sie am frühen Morgen um 6.30 Uhr in die Alster sprangen: 3,8 Kilometer Schwimmen, danach 183 Kilometer Radfahren und schließlich auf dem brütend warmen Asphalt noch einen Marathon (42,195 Kilometer) laufen, also insgesamt 229 Kilometer – der Ironman ist halt nur etwas für die Härtesten der Harten. Thermometer am Ballindamm zeigt 32 Grad Als der Däne Kristian Høgenhaug am frühen Nachmittag nach gut acht Stunden als Erster die Ziellinie überquert, zeigt das Thermometer am Ballindamm 32 Grad. „Das ist eigentlich viel zu heiß", sagt Maik Christian Welbing, der das Rennen als Zuschauer auf dem Rathausmarkt verfolgt. Der 35-Jährige hat selbst schon dreimal beim Hamburg-Triathlon immerhin die olympische Distanz bewältigt und weiß: „18 bis 22 Grad sind für solche Veranstaltungen optimal. Ich habe ganz großen Respekt davor, was hier geleistet wird – vor allem bei dem Wetter." Däne Høgenhaug gewinnt erstmals einen Ironman Das treibt auch die Härtesten an ihre Grenzen – und darüber hinaus. Zu den gefragtesten Leuten im Zielbereich gehören daher die Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Mit gut 300 Helfern ist das DRK in zwei Schichten im Einsatz, an sieben Unfallhilfestellen sowie auf Fahrrad- und Motorradstaffeln. Bis um 16 Uhr ist es in dem großen weißen Zelt auf dem Rathausmarkt, das für bis zu 18 Feldbetten ausgelegt ist, noch recht ruhig. Doch dann trudeln immer mehr „Patienten" ein. Einige melden sich selbstständig, andere werden wegen erkennbarer Probleme schon im Zielbereich von Sanitätern in Empfang genommen, und wieder andere müssen mit der Trage dort abgeholt werden. „Der Ironman ist eine Dauerbelastung, auf die der Mensch nicht ausgelegt ist", sagt Pascal Assenmacher, der als Arzt im DRK-Zelt im Einsatz ist – ehrenamtlich, wie fast alle Helfer des Roten Kreuzes. „Die Klassiker sind Kreislauferkrankungen und Dehydratation", weiß der 27-Jährige, der schon 2018 dabei war. Sportler wird mit Goldfolie abgedeckt Um 16.03 wird ein ganz in Weiß gekleideter Läufer auf wackeligen Beinen von einer Helferin ins Zelt geleitet, danach legt er sich auf eine Pritsche. Pascal Assenmacher schaut kurz hinüber und sieht, dass seine Kollegin Kathrin Meyer alles im Griff hat: „Wir arbeiten alle lange zusammen und vertrauen uns." Jenny Fromke und Pascal Assenmacher waren für das DRK im Einsatz.

Foto: Andreas Laible Meyer misst den Blutdruck des Mannes, deckt ihn mit einer Goldfolie ab, damit er nicht auskühlt, und legt ihm eine Infusion an: eine „Ringer-Acetat-Lösung“, die die für den Körper wichtigen Elektrolyte Natrium, Kalium, Calcium und Chlorid enthält. Im Zentrum des Zeltes sind sie in großer Zahl gestapelt, gleich in Pappnierenschalen und mit den nötigen Infusionsnadeln dabei. „Für den Schnellangriff“, schmunzelt Assenmacher und prophezeit dem Sportler: „Der wird schnell wieder fit.“ Sanitäter mussten 124 Sportlern helfen Kurz darauf legt sich ein weiterer „Eisenmann“ auf eine Pritsche. Ihn hat es weniger arg erwischt, eine Infusion benötigt er nicht. Nach einer Viertelstunde richtet er sich wieder auf, plauscht sogar kurz mit seinem Leidensgenossen. Als kurz darauf beide das Zelt wieder verlassen, wird bereits der nächste Sportler hereingeschoben – sein schmerzverzerrtes Gesicht und die gekrümmt Haltung deuten auf ernstere Probleme hin. Bei Christoph Haid sind sie dagegen „nur“ äußerlich: Der Wiener war beim Radfahren kurz vor der Wechselzone in einen größeren Sturz verwickelt und hatte sich Hautabschürfungen zugezogen, das Rennen aber dennoch in 10:01 Stunden beendet. Er lässt seine Wunden kurz verpflastern und geht dann wieder – nicht ohne Lob für die Helfer: „Das haben Sie gut gemacht.“ Bis um 19 Uhr haben Assenmacher und seine Kollegen vom DRK 124 Sportlern geholfen, 28 mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es werden noch einige hinzukommen, denn die letzten Läufer können bis um 23 Uhr ins Ziel kommen – traditionell vor voll besetzten Tribünen, auf denen die Zuschauer Wunderkerzen schwenken. Auch das gehört zum Hamburg-Ironman. Kathrin Meyer kümmert sich um einen Sportler.

Foto: Andreas Laible Wie anstrengend der war, konnten aber selbst die Besten nicht verbergen. Nachdem Kristian Høgenhaug sich im Ziel hingesetzt und auf seine Konkurrenten gewartet hatte, kam er nicht mehr allein auf die Beine. Dem Zweitplatzierten Schweizer Ruedi Wild war erkennbar unwohl, aufs Podest kam er nur mit Unterstützung. Und Paul Schuster, als Dritter bester Deutscher, bekannte auf die Bemerkung des Moderators, er wirke ja noch recht fit: „Das täuscht. Ich bin ganz schön am Ende. Das war ein harter Tag.“