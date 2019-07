Ironman in Hamburg: Diese Straßen werden gesperrt

Hamburg.. Dass der Ironman in Hamburg am Sonntag bei seiner dritten Auflage wieder ein Dreikampf aus Schwimmen (3,8 Kilometer), Radfahren (183 km) und Laufen (42,195 km/Marathondistanz) wird, ist in diesen heißen Tagen bereits eine Nachricht. Im vergangenen Jahr musste wegen der anhaltenden Hitze das Schwimmen kurzfristig ausfallen und von einem zusätzlichen Sechs-Kilometer-Lauf am Anfang ersetzt werden, weil der Gehalt des Blaualgen-Chlorophylls im Alsterwasser sich dem Grenzwert von 75 Mikrogramm pro Liter an einigen Stellen genähert hatte. Blau­algen verursachen Hautreizungen und Atemprobleme. Kinder und ältere Menschen sind besonders gefährdet.

Diesmal gab die Umweltbehörde Entwarnung. Um 6.30 Uhr kann Sportstaatsrat Christoph Holstein (SPD) deshalb am Sonntagmorgen die 2500 Teilnehmer aus 72 Nationen per Startschuss in die Binnenalster schicken. Am Freitagmittag wurde an der Lombardsbrücke eine Wassertemperatur von 24,1 Grad Celsius gemessen. Am Sonntag soll es allerdings kühler werden: Lufttemperaturen von 27 Grad werden erwartet. Den Stress mit den Blaualgen muss sich Oliver Schiek, Deutschland-Chef des Organisators Ironman, einer Tochter der chinesischen Wanda-Group, im kommenden Jahr indes nicht mehr antun: „Die vielen Telefonate mit der Behörde braucht kein Mensch.“ Die Veranstaltung wird daher nach Rücksprache mit der Stadt 2020 auf den 21. Juni vorverlegt.

Badeverbot gilt ab 75 Mikrogramm pro Liter

Zu diesem Zeitpunkt liegt die Blau­algenkonzentration in der Alster gewöhnlich weit unter dem Warnwert von 15 Mikrogramm pro Liter. Absolutes Badeverbot herrscht von 75 Mikrogramm an. Zudem soll mit dieser Maßnahme der Hamburger Eventkalender entzerrt, die Ausdauer-Großereignisse Ironman, Triathlon (Sprint- und olympische Distanz) sowie die EuroEyes-Cy­classics (Radrennen) besser über die Monate Juni, Juli und August verteilt werden.

Eine Alternative wäre es gewesen, die Blaualgenkonzentration mit einem Biozidprodukt zu bekämpfen. Die Firma Söll aus Hof hatte Staatsrat Holstein nach dem Ironman 2019 ihren Bestseller Peridox empfohlen. Eine Nachfrage bei der Hamburger Umweltbehörde ergab jedoch, die Wirkungsweise auf andere Organismen sei nicht ausreichend erforscht. Die Substanz kam bisher nur in kleinen Mengen bei Algenproblemen in Gewässern und Teichen zur Anwendung.

In höherer Dosis könnten aber auch Blaualgenfresser dem Stoff zum Opfer fallen. Hinzu kämen hohe Kosten – für den Einsatz in der Binnenalster allein 100.000 Euro – für Binnen- und Außenalster zusammen dann mindestens 400.000 Euro. „Ein neuer Termin war die bessere Lösung“, sagt Holstein.

Für die Läufer gibt es 6000 Kilogramm Eis

Die Vorverlegung dürfte den möglichen Nebeneffekt haben, dass einer der drei deutschen Weltmeister Jan Frodeno, Patrick Lange (je zwei Titel) und Sebastian Kienle (ein Titel) 2020 eventuell erstmals in Hamburg startet und nicht eine Woche später bei der Europameisterschaft in Frankfurt am Main. 2008er-Olympiasieger Frodeno gilt als Hamburg-Fan. Das Datum Ende Juli war den drei Weltklasse-Athleten zu spät wegen der kürzeren Regenerationszeit für die WM am 12. Oktober auf Hawaii.

Auch wenn es am Sonntag nicht so heiß wie zuletzt wird, haben die Veranstalter Vorsorge getroffen. An den vier Verpflegungsstationen des Marathons an der Alster stehen den Läufern 6000 Kilogramm Eis zur Kühlung zur Verfügung, die doppelte Menge gegenüber dem Vorjahr. Dazu kommen mehrere Zehntausend Liter Wasser und Getränke an der gesamten Strecke, die beim Radfahren wieder zweimal über die Köhlbrandbrücke bis zum Wendepunkt am Zollenspieker führt. Insgesamt 380 Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind in zwei Schichten für den Notfall vor Ort.

Die Letzten treffen um 23 Uhr auf dem Rathausmarkt ein

Der Sieger wird gegen 14.30 Uhr auf dem Rathausmarkt erwartet, die Siegerin etwa eine Stunde später, die Letzten dürften dort aber erst gegen 23 Uhr eintreffen. Sie werden alle vom Veranstalter mit den Worten „You are an Ironman“ begrüßt und mit Plaketten ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren feierten in der Nacht mehr als 2000 Zuschauer in einer stimmungsvollen Atmosphäre mit Wunderkerzen die Ausdauerndsten der Ausdauernden.

Der Hamburg Ironman ist – neben den deutschen Meisterschaften in der Triathlon-Langdistanz – in allen Altersklassen ein Qualifikations-Wettkampf für die WM auf Hawaii. Einige unter den 75 Profis bei Frauen und Männern treten trotz erbrachter Vorleistung an Alster und Elbe an, möchten ihre Form überprüfen. Andere wie der Rostocker Andreas­ Raelert wollen sich im letzten Moment das WM-Ticket sichern. „Es ist mein Ziel, mein Traum, noch mal nach Hawaii zurückzukehren“, sagt der 42-Jährige. Allerdings muss der dreimalige WM-Zweite (2010, 2012, 2015) das Rennen gewinnen oder mindestens Zweiter werden, um die nötigen Punkte zu sammeln. In Hamburg wird er erstmals seit Hawaii 2012 mit seinem vier Jahre jüngeren Bruder Michael, zweimaliger Weltmeister über den halben Ironman (70.3), die 229 Kilometer in Angriff nehmen.

Bei den Frauen kehrt die promovierte Apothekerin Julia Gajer (36, Hannover), Vizeeuropameisterin 2015, nach der Geburt ihres Kindes im vergangenen September in den Wettkampfmodus zurück. „Es ist wie ein Neubeginn“, sagt sie, „aber ich fühle mich als Mutter viel entspannter als früher.“