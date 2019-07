Seemannsheim am Krayenkamp versteigert Bambus-Bike

Hamburg. Sportlich, urban und ökologisch ist ein modernes Bambus-Fahrrad, das in Ghana hergestellt wird. Jetzt bietet das Seemannsheim am Krayenkamp ein solches Fahrzeug bei einer Versteigerung an. Das Modell „my Todzie Metrea“ hat einen Wert von 2800 Euro und wird ab sofort versteigert. Das Gebot liegt bei 3000 Euro, der Erlös komme Seeleuten im Seemannsheim zugute, sagt Geschäftsführerin Susanne Hergoss.

Dass auf dem Sommerfest des Seemannsheims am 9. August unter dem Motto „Bambus, Bike und Benefiz an Bord“ ein Rad aus Bambus übergeben wird, geht auf eine Münchner Messe zurück. Die Schramm Group, ein Brunsbüttler Dienstleister in der Schlepp-Schifffahrt und in Häfen, hatte auf der „transport logistic“ ein Bambus-Fahrrad als Gewinn einer Tombola ausgelobt. Jens Hansen, Vorstandsmitglied der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), gewann das Bike und spendete es prompt an das Seemannsheim am Krayenkamp.

Lange Tradition

Diese diakonische Einrichtung hat eine lange Tradition. Hamburg brauche dringend ein „Hülfskommitee“ für Seeleute, verkündete der evangelische Pastor Julius Jungclaußen Ende des 19. Jahrhunderts. Es gelte, die Seeleute vor „drohenden Gefahren zu schützen und für ihr geistliches und leibliches Wohl zu sorgen“. So gründete der Geistliche am 15. Juni 1891 die Seemannsmission in Hamburg. Ihr heutiges Domizil am Krayenkamp bezog die Seemannsmission 1959. Mehr als 80 Zimmer für Seeleute aus aller Welt stellt der schlichte Nachkriegsbau bereit.

Im vergangenen Jahr wurden 24.339 Übernachtungen gezählt. Das sind zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Unterstützt wird die vielfältige soziale Arbeit durch Spenden, Schiffsabgaben der Reeder und durch solche Aktionen wie die Versteigerung eines Bambus-Fahrrades. „Es ist eine doppelt gute Sache, wenn einerseits ein Projekt zur Selbsthilfe in Ghana unterstützt wird und wir andererseits quasi das Rad weiterdrehen und dem Seemannsheim bei uns im Hafen helfen“, sagt HHLA-Vorstand Hansen. Susanne Hergoss vom Seemannsheim betont: „Wir sind dankbar, dass uns die HHLA kontinuierlich unterstützt und wir jedes Jahr auf dem Marktplatz soziale Projekte präsentieren können.“

Wer bei der Versteigerung mitmachen möchte, kann sein Gebot per Mail bis zum 8. August, 23.59 Uhr, abgeben. Die Adresse lautet: felix.tolle@seemannsheim-hamburg.de