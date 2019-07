Eingestürzte Haynspark-Brücke wird abgerissen

Eppendorf: Eigentlich sollte der Neubau am 30. August eröffnet werden. Ein Ersatz könnte Anfang 2020 fertig sein.

Ein Bild aus dem Haynspark in Eppendorf.

Hamburg. Eigentlich sollte die neue Fußgängerbrücke im Haynspark am 30. August eröffnet werden. Doch der Neubau, der direkt neben der alten, marode gewordenen Rad- und Fußgängerbrücke gebaut wurde, brach am 25. Juni zusammen und versank in der Alster. Als Ursache wurde ein gebrochenes Brückenwiderlager vermutet. Da die Brücke noch gesperrt war, war aber niemand gefährdet.

Nun soll die Brückenruine abgerissen werden. Seit dem 24. Juli werden dafür Spritzschutzwände aufgebaut. Der Abbruch selber beginne am 29. Juli und werde auf konventionelle Weise mit einem Meißel oder einer Schere erfolgen, sagt Susanne Meinecke, Sprecherin der zuständigen Verkehrsbehörde. Die Arbeiten würden voraussichtlich zwei bis drei Wochen dauern, danach soll die Brücke neu aufgebaut werden. Erkenntnisse über die Ursache des Zusammenbruchs gebe es noch nicht. Die 1984 errichtete Holzbrücke ist seit September 2018 gesperrt. Sie gilt als nicht mehr sanierbar. Die neue Brücke soll laut Behördenbeschreibung aus Spannbeton bestehen, einen Belag aus Asphalt und Brückengeländer aus Stahl bekommen. Sie wird 1,50 Meter breiter als die alte Holzkonstruktion und damit mehr Platz bieten. Die Brückenrampen haben eine Neigung von nur noch fünf Prozent und sind damit barrierefrei.