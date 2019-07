Hamburg. Kinder, die ihre Sommerferien zu Hause verbringen, freuen sich über den herrlichen Sonnenschein, viele Erwachsene stöhnen bereits jetzt über die hochsommerlichen Temperaturen – dabei hat die Hitzewelle Hamburg gerade erst erreicht. Donnerstag und Freitag rechnen Meteorologen sogar mit bis zu 36 Grad. Der Deutsche Wetterdienst hat sogar eine Hitze-Warnung herausgegeben.

Im Hitze-Blog hält Sie Abendblatt.de auf dem Laufenden:

Altenheime in Hamburg bereiten sich auf Hitzewelle vor

Alten- und Pflegeheime in Hamburg haben sich auf die bevorstehende Hitzewelle vorbereitet. Wie die Diakonie Hamburg mitteilte, sei man seit vergangenem Sommer sehr erfahren im Umgang mit besonders heißen Tagen. Man motiviere die Bewohner besonders viel zu trinken. Zudem werden bei Bedarf kalte Umschläge verteilt.

Das größte Alten- und Pflegeheim Hamburgs, das Hospital zum Heiligen Geist, ist ebenfalls auf die Wärme vorbereitet, wie die Bereichsleiterin der Rundum-Pflege, Katy Berg, mitteilte. Bei Hitzewarnungen achte man darauf, Mitarbeiter und Patienten ausreichend zu versorgen. „Mit Obst, Getränken oder Salzigem“, sagte Berg. Weiterhin stelle man für Patienten etwa Ventilatoren bereit, schließe Fenster und Gardinen. Es gebe Handbäder, Fußbäder und feuchte Tücher, die im Zimmer aufgehängt werden.

Für alte und kranke Menschen sowie Kinder besteht bei der anstehenden Hitzewelle ein gesundheitliches Risiko. Sie sind besonders empfindlich für Hitze und Sonnenstrahlen. Für gesunde Erwachsene gelten laut HamburgerGesundheitsbehörde die üblichen Empfehlungen: Ausreichend trinken und sich nicht ungeschützt der UV-Strahlung aussetzen. Es sei lange und weite Kleidung zu empfehlen, sowie etwa Sonnenhut und Sonnenbrille.

So kühl ist das Meer rund um Hamburg

Touristen bevölkern den Strand an der Ostsee auf der Insel Usedom.

Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Eine willkommene Abkühlung finden die Hamburger an den deutschen Küsten. Das Wasser der Nordsee kommt aktuell auf angenehm kühle 15 bis 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Das ist eigentlich zu kalt für ausgiebiges Baden im Meer. Die Ostsee liegt bei erfrischenden 18 bis 21 Grad.

Auch außerhalb Deutschlands ist das Meer in vielen Regionen recht frisch: An der Algarve-Küste in Portugal erreicht das Wasser laut DWD nur 18 bis 21 Grad, auf den Kanaren sind es 21 bis 23 Grad. In vielen Gegenden rund um das Mittelmeer hat sich das Wasser aber schon deutlich erwärmt: Auf Mallorca werden in dieser Woche 26 Grad gemessen, im türkischen Antalya sogar 28 Grad. In den tunesischen Badeorten hat das Meer 27 Grad, ebenso wie im spanischen Valencia.

Hamburger Wasserversorgung für Hitzewelle gesichert

Vor zu wenig Wasser während der Hitzetage müssen sich Hamburger nicht fürchten. Niemand brauche sich um die Wasserversorgung sorgen, sagte eine Sprecherin von Hamburg Wasser am Dienstag. Man sei auf die Hitzewelle vorbereitet. Durchschnittlich würden rund 300.000 Kubikmeter Wasser pro Tag verbraucht – an 21 heißen Tagen im vergangenen Sommer seien rund 400.000 Kubikmeter pro Tag verbraucht worden. Damals habe es keine Probleme mit der Wasserversorgung gegeben, und auch dieses Jahr sei man gut vorbereitet.

„Den steigenden Bedarf in Hamburg können wir gut decken“, so die Sprecherin weiter. 16 Wasserwerke würden Wasser in ein Verbundnetz pumpen, wodurch der Bedarf sichergestellt werde. Zudem seien für den schnellen Durst mehrere Trinkwassersäulen in der Stadt verteilt. In allen Bars, Restaurants und Shops, die am „Refill-Projekt“ beteiligt sind, könne man auch weiterhin kostenlos Wasserflaschen auffüllen.

Hamburgs Wälder leiden unter „Dürre-Stress“

Ein Großteil der norddeutschen Nadelbäume ist nach Einschätzung der IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) akut bedroht. Das könne massive Folgen für die Forstwirtschaft in der Region haben, hieß es am Dienstag vom Bezirksverband Hamburg. Nach dem Hitze-Jahr 2018 fehle auch in diesem Sommer bislang der nötige Regen, sagte der Bezirksvorsitzende Matthias Maurer. „Bei Fichten, Kiefern und Tannen geht es langfristig ums Überleben“, so Maurer. Der heimische Wald bekomme den Klimawandel längst zu spüren.

Gerade Kiefern leiden demnach unter „Dürre-Stress“. Ohne ausreichend Wasser können die Bäume kaum Harz bilden, das sie gegen die Schädlinge schützt. Außerdem stehen diese Bäume auf meist sandigen Böden und können kaum Wasservorräte sammeln, hieß es. Die IG Bau fordert mehr Personal im Forst für eine nachhaltige Bewirtschaftung und eine neue „Waldstrategie“: „Wir brauchen eine breite Aufforstung mit den Baumarten, die vor Ort gedeihen sowie Mischwälder. Eine Kiefer, die neben Buchen und Eichen steht, kommt besser mit Schädlingen zurecht“, so der Experte.

Hamburg erwartet vier bis fünf Tropennächte

Die Hansestadt muss sich von Mittwoch an auf vier bis fünf Tropennächte hintereinander einstellen. Da wird es nicht kühler als 20 Grad. "Los geht es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net dem Abendblatt. Diese Welle werde voraussichtlich bis Sonntag dauern.

Während am Donnerstag die Temperaturen auf 36 Grad am Tag klettern, werden sie nachts nicht niedriger als 20 Grad. Vor allem in der Hamburger City dürfte sich dieser Effekt noch verstärken, sagt Jung. Nach Angaben des Umweltbundesamtes kann die innerstädtische Minimaltemperatur während der Nacht um bis zu zehn Grad Celsius höher sein als am Stadtrand. Deshalb sind Tropennächte durch den Wärmeinsel-Effekt im City-Bereich statistisch gesehen dreimal häufiger als auf Freiflächen.

In den sogenannten tropischen Nächten fallen die Temperaturen nicht unter die 20-Grad-Grenze. An den meisten Stationen des Deutschen Wetterdienstes treten Tropennächte bislang weniger als einmal pro Jahr auf. In Hamburg gibt es sie im Schnitt alle zwei Jahre. Im vergangenen Jahr wurden in der Messstation Hamburg-Fuhlsbüttel drei Tropennächte registriert. Die Zahl der Tropennächte liegt in Süd- und Westddeutschland höher als im Norden.

Tipps zum Umgang mit sommerlicher Hitze

Der Umweltmediziner Hans-Guido Mücke hat in einer Studie für das Bundesumweltamt den Zusammenhang von Hitze, Erkrankungen und Sterblichkeit untersucht. Die Kombination aus witterungsbedingter Hitze und "urbanen Wärmeinseln" sei die Ursache für eine verstärkte wärmebelastende Wirkung auf die Gesundheit der Stadtbewohner. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte liege in längeren Hitzeperioden etwa 25 Prozent höher als im Durchschnitt.

Diplom-Meteorologe Udo Baum von wetter.net rät, schwere körperliche Arbeiten auf die Zeit nach der Hitzewelle zu vertagen. Wichtig sei es, ausreichend Wasser zu trinken.

Erneut aus aktuellem Anlass unser Hinweis auf die neue Broschüre mit Tipps zum Umgang mit sommerlicher #Hitze und #Hitzewellen von Umweltbundesamt und DWD: https://t.co/gaPYoTDmxg Die Abbildung führt auf, wer durch längere Hitzewellen besonders gefährdet ist. /kis pic.twitter.com/ksywUhJvFu — DWD (@DWD_presse) July 23, 2019

Autobahn A1 wird auf Hitzeschäden überprüft

Die Hitze macht nicht nur dem Menschen in Hamburg und dem Rest Norddeutschlands zu schaffen und belastet Herz und Kreislauf. Sie belastet auch die Straßen. So ist es auf der Autobahn 1 in Schleswig-Holstein bei großer Hitze immer wieder zu sogenannten "Blow-Ups" gekommen, bei denen die Fahrbahn infolge der Hitzeeinwirkung zerbröselte. Die Fahrspuren mussten gesperrt und anschließend saniert werden. Auch jetzt fahren Bedienstete der Autobahnmeistereien wieder die Ostsee-Autobahn ab, um Hitzeschäden aufzuspüren. Denn wenn drei Tage nacheinander mehr als 25 Grad herrschen wird es gefährlich.

"Vor Hitzeschäden schützen kann man die Autobahnen nicht", hieß es aus dem Landesbetrieb Verkehr der Kieler Landesregierung. Es gebe keine Möglichkeit der Vorzubeugung. "Die Kollegen fahren Kontrollen." Wenn Schäden auftreten sollten, würden die Fahrbahnen sofort gesperrt. Asphaltfahrbahnen sind nicht betroffen. Aber auf der A1 bestehen Fahrbahnen zu großen Teilen noch aus altem Beton. Bei großer Hitze dehnen sich die Betonplatten aus. Die Gummis in den Dehnungsfugen zwischen den Platten können das Längenwachstum nicht mehr auffangen, es kommt zu Aufwölbungen und anschließend zum Bruch der Fahrbahndecke, sogenannten "Blow-Ups".

So sieht die Buchungslage an Nord- und Ostsee aus

Wer in den kommenden Tagen an Nord- und Ostsee noch einen Strandkorb ergattern oder einen spontanen Kurzurlaub machen will, muss schnell sein.

Am Timmendorfer Strand sind aufgrund der Ferien die Toplagen bereits alle ausgebucht. Trotzdem können Urlauber auf freie Kapazitäten hoffen, wenn sie zu Abstrichen bereit sind. Wer also auch ohne Balkon oder direktem Meerzugang ein paar Tage in Timmendorf verbringen möchte, ist jederzeit willkommen. Gerne auch für einen Tag. In Sachen Strandkörben gilt es wie folgt: „Man muss ganz früh anrufen, um mit etwas Glück noch einen zu ergattern. Frei nach dem Prinzip: First call – first save“, sagt Marketing-Leiterin Silke Szymoniak. Kontaktdaten der einzelnen Verleiher findet man auf www.timmendorfer-strand.de/erleben/strand/strandkorbvermietung/

Auf Rügen ist es sehr schwer, noch freie Zimmer zu finden. Dort braucht man großes Glück. Wer dennoch das Wochenende auf Rügen verbringen will, sollte vorher unbedingt in der Tourist-Information anrufen: Tel. 03838/807780. Wer als Tagesgast einen Strandkorb buchen möchte, hat gute Chancen noch einen zu bekommen.

In Scharbeutz sind alle Ferienwohnungen in Strandnähe ausgebucht. Im Inland, rund zehn Kilometer vom Strand entfernt sind jedoch noch Zimmer oder Wohnungen zu bekommen. Auch hier gilt: Vorher bei den Tourist-Informationen anrufen. Tel: 04503/7794160. Ob es freie Strandkörbe gibt, ist schwer zu sagen. „Unsere Vermittleragenturen für Strandkörbe sind alle ausgebucht. Eventuell muss man noch private Vermieter anrufen,“ so eine Mitarbeiterin der Tourist-Information.

Auch in Heiligenhafen wird es schwer für Spontan-Urlauber. Alle Kontingente sind bereits ausgebucht. Private Wohnungen und Zimmer sind vereinzelt noch frei. Strandkörbe kann man nur über Verleiher bekommen. Auch hier gilt: Frühzeitig nachfragen, ob noch welche frei sind. Weitere Infos unter: www.strandbutler.com/strandkorb/heiligenhafen

In Grömitz ist die Lage ebenfalls schwierig. „Nur bei kurzfristigen Absagen können wir freie Kapazitäten anbieten,“ sagt Janina Kononov, Betriebsleiterin des Marketing des Tourismus Centers. „Für freie Strandkörbe ist es ratsam, die Verleiher direkt vor Ort am Strand anzusprechen,“ so Kononov. Für Tagesgäste hat sie am Wochenende eine ganz besondere Empfehlung. Am 27. Juli findet von 9 Uhr bis 22 Uhr die Veranstaltung „Sonne, Strand und Sterne“ direkt am Strandbereich neben der Seebrücke statt, die für alle Gäste kostenfrei ist. Die Gäste erwartet morgens Yoga am Strand. Das Familienprogramm startet ab 15 Uhr. Um 20.30 Uhr ist Pohlmann live am Strand. Vorher findet eine Warm-Up Party statt.

Wer nach Sylt möchte, kann kurzfristig immer noch Unterkünfte buchen. Die Auslastung ist bisher schon gut, doch wer spontan kommen möchte, hat auf der Insel gute Chancen noch eine freie Ferienwohnung zu ergattern. Freie Strandkörbe kann man telefonisch unter 04651/9980 reservieren.