Hamburg: Das Wetter im Sommer 2019 erinnert in diesen Tagen wieder an den Hitze-Sommer 2018. Im Stadtpark ist die gleißende Sonne zu sehen (Archivbild).

Meteorologen sprechen von Phänomen. Wälder in Hamburg leiden unter Dürre-Stress. So sieht die Buchungslage an Nord- und Ostsee aus.