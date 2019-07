Gift-Raupen Eichenprozessionsspinner: Im Stadtpark ist Gefahr am größten

Baumpfleger Jan-Hendrik Trost brennt die Reste von Nestern des Eichenprozessionsspinners aus einer Eiche, hier in Altengamme.

Wo die Insekten in Hamburg auftauchen, was die Stadt dagegen tut. Spezialfirma musste fünfmal so viele Bäume absaugen wie geplant.