Prozess in Hamburg Vierfach-Mutter brutal erstochen: Ehemann will aussagen

Hamburg. Die brutale Bluttat hat Hamburg erschüttert: Eine vierfache Mutter wird erstochen, mutmaßlich von ihrem (Noch-)Ehemann, und es ist ihr eigener Sohn (11), der später die blutüberströmte Leiche in der gemeinsamen Wohnung an der Eckernförder Straße (Altona-Nord) entdeckt. Seit Dienstag steht Marc H. vor Gericht – die Staatsanwaltschaft legt ihm nicht Mord, der mit lebenslänglicher Haft bestraft wird, sondern „nur“ Totschlag zur Last. Das liegt an zwei wesentlichen Punkten, erklärt Gerichtssprecher Kai Wantzen.

Zum einen sei da die Vorgeschichte des Paares, die mutmaßlich gewalttätigen Übergriffe des Mannes gegen seine Frau. Unter anderem im September 2017 hatte Marc H. seine Ehefrau gewürgt und mit einem Elektroschocker gequält. Zum anderen ist da die Situation am Tattag selbst, dem 5. Dezember 2018. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren die beiden zunächst in einen verbalen Streit geraten, bevor Marc H. zustach. Aus diesen beiden Gründen sei in diesem Fall auch nicht von einem heimtückischen Angriff auszugehen. Heimtücke ist nach dem Gesetz ein mögliches Merkmal, nach dem ein Tötungsdelikt unter den besonders schweren Tatbestand des Mordes fällt.

Ehemann sticht 50-mal seine Frau ein

Vertreterinnen eines Hamburger Frauenhauses stehen bei einer Mahnwache für eine getötete Frau mit einem Banner mit der Aufschrift «# keine mehr» vor dem Strafjustizgebäude.

Foto: dpa

Am Morgen des 5. Dezember 2018 soll Marc H. vor der Wohnung von Juliete H. an der Eckernförder Straße aufgekreuzt sein, um sein Ipad abzuholen, dass er dem gemeinsamen Sohn (11) geliehen hatte. Er wartete, bis alle Kinder das Haus verlassen hatte, dann betrat er gegen 7.45 Uhr die Wohnung. Dort kam es dann zum Streit, der sich vor allem um den neuen Lebensgefährten von Juliete H. gedreht haben soll. Er, Marc H., sei ja „kein Mann“ soll Juliete H. gesagt haben. Mit einem mitgeführten Messer mit 10 Zentimeter Klingenlänge soll der 50-Jährige sodann 50-mal auf seine acht Jahre jüngere Frau eingestochen haben. Und zwar auf brutalste Weise. Sie erlitt unter anderem Durchstiche der Leber und der Lunge, zudem soll er ihre Halsschlagader durchschnitten haben. Juliete H. verstarb noch am Tatort;

Marc H. wurde kurz darauf in seiner Wohnung in Dulsberg festgenommen. Der Angeklagte kündigte für den nächsten Verhandlungstag am kommenden Freitag eine ausführliche Einlassung an. Die vier Kinder der Getöteten und ihr Bruder treten in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Nach den ersten Gewaltakten im September 2017 war Juliete H. in ein Hamburger Frauenhaus geflüchtet. Die autonomen Frauenhäuser in Hamburg – fünf gibt es – hielten im Gedenken an die 42-Jährige und aus Protest gegen Übergriffe auf Frauen vor dem Landgericht eine Mahnwache. Sherryl E., die Cousine der Getöteten, sagte dem Abendblatt: „Ich hoffe, dass er die Strafe bekommt, die er verdient.“