Sky du Mont: Das Grundgesetz ist eine Meisterleistung

Hamburg. "Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben." So steht es im Grundgesetz-Artikel 21.

Unser gesamtes Rechtssystem, das Funktionieren unseres Staates: Das Grundgesetz ist der Boden unseres Lebens. Es ist auch ein sehr gutes Grundgesetz und nicht sehr alt. Um es zu ändern, bedarf es einer sehr hohen Hürde, und das ist gut so. Sonst würde womöglich alle Augenblicke ein Antrag gestellt, was es angeblich zu ändern gebe.

Ich bin international geprägt, vor allem dadurch, dass ich meine Kindheit und Jugend in Argentinien, England und der Schweiz verbracht habe. Das Leben ändert sich mit den Jahren, Gesellschaftsformen gleichen sich an. Mann, Frau, die Stellung des Kindes: Alles wird immer bewusster, so etwa auch die Stellung der Frau. Auch in meinem Beruf, der Schauspielerei, gibt es da einen Wandel zu mehr Respekt und einer neuen Sensibilität.

Me-too: Auch ich habe Übergriffe erlebt

Es wurde auch höchste Zeit, dass die „Me-Too-Bewegung“ begonnen hat. Ich habe in meiner Branche viele Übergriffe erlebt und mich für Kollegen, die hätten eingreifen können, geschämt. Auch ich wurde mal – es ist Jahrzehnte her – von einem englischen Regisseur aufgefordert, zu ihm aufs Hotelzimmer zu kommen. Aber ich bin nicht hingegangen, weil ich natürlich ahnte, worauf dieses Treffen hinauslaufen sollte. Die Konsequenz: Die Rolle wurde umbesetzt, obwohl ich dafür eingeplant war.

Der Regisseur wollte dadurch auch seine Macht demonstrieren. Der Zusammenhang, große Rollen bekommen zu können und dadurch Karriere zu machen, fördert unter Umständen die Versuchung für manche Kolleginnen und Kollegen.

Der Artikel 21 ist wunderbar in seiner Präzision. Es ist fantastisch, wie das Grundgesetz in seiner Gesamtheit und Vollkommenheit es geschafft hat, alle wichtigen Bereiche des menschlichen Zusammenlebens abzudecken. Eine wahre Meisterleistung!

Sky du Mont

In Deutschland sah man Sky du Mont in etlichen Filmen wie „Der Schuh des Manitu“ und Serien wie „Derrick“. International spielte der heute 72-Jährige unter anderem an der Seite von Tom Cruise und Gregory Peck. Außerdem ist er als Synchronsprecher und Buchautor erfolgreich. Du Mont liest Artikel 21: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei.“