"Cold Cases": Polizeipräsident leitet Untersuchung gegen LKA-Spitze ein

Affäre um „verbotene Ermittlungsmethoden“: LKA-Leiter in Bedrängnis, Ermittlungsgruppe eingesetzt.

Hamburg. Die Affäre um die Einheit „Cold Cases“ bei der Hamburger Polizei weitet sich aus: Nach schweren Vorwürfen auf „verbotene Ermittlungsmethoden“ lässt der Polizeipräsident Ralf Martin Meyer nun mögliche Fehler der LKA-Leitung untersuchen. Es stünden Vorwürfe auf „,mangelnde Führung und Zusammenarbeit“ im Raum, schreibt Meyer in einem internen Brief. Diese müssten nun aufgeklärt werden. Damit geraten vor allem der amtierende LKA-Leiter Frank-Martin Heise sowie sein Stellvertreter Mirko Streiber in Bedrängnis.