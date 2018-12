Mohammad Moussa Abdu Wadi Abdelmoneim in der Filiale der Bäckerei Junge in Wandsbek. Er absolviert dort sein Berufsvorbereitungsjahr.

Obwohl er in Ausbildung ist und als Musterschüler gilt, soll der 19-Jährige zurück in die Heimat. Ein Journalist will das verhindern.