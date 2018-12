Die Diskussion live im Video: Wer kommt nach Angela Merkel?

Hamburg. Viele Abendblatt-Leser hatten es immer wieder gefordert: Das Format „Zwischen Hamburg und Berlin“ möge es doch auch einmal live geben. Bisher veröffentlichten Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider und Christoph Schwennicke, Chefredakteur des in Berlin produzierten Magazins „Cicero“, jeden Sonnabend ihre E-Mail-Freundschaft im Abendblatt. Am Mittwochabend diskutieren sie erstmals live in der Patriotischen Gesellschaft, zusammen mit Autor Hajo Schumacher. Dabei geht es um das Hauptthema des am Freitag in Hamburg beginnenden CDU-Bundesparteitags: „Wer kommt nach Angela Merkel?“

( HA )

