Hamburg am Wochenende Eislaufen, Shoppen am Sonntag, Weihnachtsmarkt: unsere Tipps

Ab Sonnabend ist die 4300 Quadratmeter große Eisfläche in den Wallanlagen täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet (Archivbild).

In Hamburg kommt am Wochenende in Planten un Blomen und Wandsbek Adventsstimmung auf. Letzter verkaufsoffener Sonntag des Jahres.